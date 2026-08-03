Teken jouw eigen wapens in Chalk Warfare

Wie een paar jaar geleden op YouTube zat, heeft Chalk Warfare van SoKrispy Media waarschijnlijk wel eens voorbij zien komen. De vier shortfilms, waarin met simpel stoepkrijt complete oorlogen worden uitgevochten, verzamelden samen meer dan 400 miljoen weergaven. Nu maakt de serie de overstap naar Steam met een eigen multiplayer shooter.

En het concept is minstens zo creatief als de video’s. In plaats van een standaard loadout teken je tijdens een potje letterlijk je eigen wapens, gadgets en upgrades op de muur. Een richtkijker, grotere magazijnen, een bijl of zelfs een grijphaak: als je het kunt tekenen, kun je het gebruiken. Je kunt vooraf blauwdrukken maken, maar de echte uitdaging zit hem juist in het uit de losse pols schetsen van je uitrusting terwijl de kogels je om de oren vliegen.

Daar blijft het niet bij. De game krijgt verschillende multiplayer-modi, waaronder Team Deathmatch, King of the Hill en zelfs een Battle Royale. Ook is er een sandbox waarin je je eigen wapens kunt ontwerpen en delen met andere spelers. Het lijkt er dus op dat creativiteit minstens zo belangrijk wordt als een goed richtvermogen.

Een releasedatum is er nog niet, maar de Steam-pagina staat inmiddels wel live. Als de gameplay net zo lekker speelt als het concept klinkt, zou Chalk Warfare zomaar eens een van de verrassendste multiplayer shooters van de komende tijd kunnen worden.

Heb jij vroeger Chalk Warfare gekeken? En belandt deze game straks op jouw wishlist? Laat het ons weten in de comments!

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