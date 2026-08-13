Review | HP OMEN 16-ap0614nd

Een beest van een laptop voor minder dan tweeduizend euro met een RTX 5070, 32 GB werkgeheugen en een AMD Ryzen 9-processor? Dat kan, en dan zit het ook nog allemaal fraai in elkaar in een strakke laptop die je elke school of kantoortuin binnen kan smokkelen.

Geen fraaie RGB, luide artwork of een uitgesproken behuizing, maar pure kracht als we spreken over de HP OMEN 16-ap0614nd. Deze gaminglaptop van HP straalt niet uit dat je een gamer bent, maar kan het wel bewijzen. Dit krachtige apparaat runt moeiteloos de nieuwste zware games op hoge settings met meer dan genoeg frames. Laten we beginnen met de specificaties op een rijtje:

AMD Ryzen 9 – 8940HX

Nvidia GeForce RTX 5070 (8GB)

32 GB DDR5-5200 (2 x 16 GB)

1 TB SSD

16-inch IPS-scherm, 2560 × 1600, 240 Hz, 500 nits, 3 ms

70Wh-accu

Gewicht van 2,45 kg

Dikte van ongeveer 25 mm

Bouwkwaliteit en design

Deze laptop ziet eruit als een “standaard” laptop die eigenlijk al wat jaartjes oud hoort te zijn. Het is een vrij dikke laptop, maar deze komt zonder kleurtjes, RGB, grote luide logo’s of tekens. Hierdoor heeft het die ietwat dikkere, ouderwetse laptopdesign, maar verder is die wel heel “clean”.

De hele behuizing is zwart van mat plastic. Tamelijk vlekgevoelig, dus als je lange sessies met zweterige handjes achter deze laptop vertoeft, ga je dat terugzien op het toetsenbord en de behuizing naast het trackpad. Rechts van het trackpad zie je de bekende Nvidia- en AMD-stickertjes met daarnaast het HyperX-logo en in het zwartglanzend 016. Dit is geen netnummer, maar de serie van de laptop.

Klappen we de laptop dicht, dan zien we de OMEN-tekst op de voorkant van de klep (achterkant van het beeldscherm) in het zwartglanzend en iets dieper dan de behuizing voor een strak totaalbeeld. De HP OMEN-ontwerpen zijn door de jaren heen steeds een beetje veranderd dus het is steeds een verrassing wat voor logo of tekst je aantreft op je HP OMEN-laptop.

I/O, audio en accu

De HP OMEN 16-ap0614nd heeft gelukkig een hele voor de hand liggende fysieke interface met bijna alle belangrijke en praktische in- en uitgangen aan de achterkant. Dit ziet er zo uit:

Linkerzijkant laptop: 1x USB 3.0 1x USB-C 1x aux 3,5 mm (voor een hoofdtelefoon)

Achterkant laptop: Power LAN HDMI 1x USB 3.2

Rechterzijkant laptop: 1x USB 3.0



Het fijne aan deze layout is dat je geen lelijke kabels aan de zijkanten hebt uitsteken, maar alles mooi achterlangs je bureau kunt wegwerken en alleen enkele USB-poorten zichtbaar hebt waar dat nodig is voor bijvoorbeeld een externe gegevensdrager of dongle voor je muis of headset.

Aangezien deze laptop prima fungeert als werkplek of school-laptop door zijn minimalistische uitstraling, is het belangrijk om een degelijke accu te hebben. Daarmee zit je eigenlijk wel goed met deze laptop voor een paar uurtjes. Dat is tenminste zo als je voornamelijk bezig bent met lichte taken zoals browsen of tekstverwerken. Gamen of draaien van zware programma’s die veel van de GPU of processor vragen werkt vele malen beter als je de laptop met de stroomkabel aansluit. Een paar visjes vangen of bomen omhakken in RuneScape is overigens geen probleem.

Je koopt een laptop niet per se omdat je geld wilt besparen op een headset of een setje speakers. Het geluid dat deze laptop produceert, is prima, maar niet geweldig. Voor alledaagse dingen zoals vergaderingen, instructiefilmpjes of kleine spelletjes tussendoor is het geschikt. Ga niet verwachten dat je middels de ingebouwde speakers helemaal ondergedompeld raakt in een film, de locaties van vijanden kunt pinpointen in Rainbow Six Siege of je concerttickets voor Bruno Mars op Ticket Swap kunt plaatsen. Investeer ook gewoon in een degelijke headset, waar we er meer dan genoeg al voor je getest hebben, zodat je makkelijk een keuze kunt maken.

Over geluid gesproken; deze laptop is best wel luid als je een game aan het spelen bent. De ventilatoren doen goed hun werk om de machine koel te houden, maar hierdoor moet je misschien wel het geluid van je game iets harder zetten.

Performance

De hamvraag is natuurlijk: hoe presteert deze HP OMEN 16 laptop in het spelen van je favoriete videogames en vloeit alles een beetje lekker over dat 240 Hz-schermpje?

Het antwoord is zowel ja als nee en dat ligt een beetje aan welke games je speelt. De HP OMEN 16-ap0614nd heeft eigenlijk helemaal geen moeite met het draaien van de nieuwste en zwaarste games op High en soms zelfs Ultra. Games als Battlefield 6, Forza Horizon 6 en Cyberpunk 2077 zijn stuk voor stuk in High speelbaar met frames boven de 60 (vaak tussen de 72 en 84 zonder Ray Tracing). Met Ray Tracing zit je rond de 55-60 FPS en met alle toeters en bellen aan krijgt Cyberpunk het zelfs getrokken met ongeveer 26 FPS (Path Tracing). Dat laatste wil je natuurlijk niet, maar weet dus dat de nieuwste games met indrukwekkende graphics het goed doen op deze laptop.

Soms moet je hier en daar wat dingen tweaken om de 60+ aan te houden, waardoor je sommige games op Medium+ moet spelen. Sommige games draaien ook vlekkeloos op Ultra, maar als je echt alles uit het 240 Hz-schermpje wilt halen, moet je echt wat minder zware games spelen. Ook al zet je alles op Lowest, games als Battlefield 6, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops 7, en Gears of War E-Day komen nooit in de buurt van die 240 FPS.

Dit maakt het 240 Hz-schermpje wat mij betreft een beetje overbodig. Tenzij je hele oude shooters op competitief niveau onderweg wilt spelen, is er weinig wat echt goed gebruikmaakt van die 240 Hz, waardoor je je misschien had kunnen afvragen of een 144 Hz-paneel niet al meer dan voldoende was voor deze laptop en je daar wat kosten mee kon besparen, of elders in kon zetten.

Als we het dan toch over het beeldscherm hebben: dit is best in orde voor een laptopscherm. De kleuren zijn levendig, alles is scherp en helder en dat komt door de resolutie van 2560 x 1600, wat vergelijkbaar is met 1440P, maar dan iets hoger door de vaak terugkerende 16:10-verhouding. Dit is iets hoger dan 16:9, wat je misschien gewend bent, waardoor je boven en beneden iets meer ruimte hebt. Het nadeel: dit formaat is nog niet echt gestandaardiseerd. Je gaat dus merken dat menu’s, cutscenes en soms volledige games aan de boven- en onderkant een zwarte balk laten zien. Het is een beetje storend, maar gelukkig passen de meeste games zodra je echt begint met spelen wel volledig in het hele scherm.

Een klein ander nadeel aan het beeldscherm zijn donkere kleuren die al snel last hebben van clipping. Vele tinten grijs en zwart, gecombineerd met donkerblauw en paars, zorgen regelmatig voor een grote hoop donkere kleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn. Dit heeft me eigenlijk alleen in Cyberpunk 2077 minimaal gestoord, maar ik wilde het wel even benoemd hebben.

Verdict

Gezien de huidige omstandigheden en de alsmaar stijgende prijzen van componenten, is de HP OMEN 16-ap0614nd voor minder dan tweeduizend euro een verrassend krachtige keuze. Je krijgt een laptop waarmee je zonder moeite je werk, studie én de nieuwste games overal mee naartoe neemt, zonder dat je daarvoor veel te diep in de buidel hoeft te tasten.

Daar komt bij dat HP deze HP OMEN 16 een strak en minimalistisch design heeft meegegeven. Geen schreeuwerige gaminglook dus, waardoor hij net zo makkelijk op je bureau op school of werk staat als thuis in je gamingsetup. De HP OMEN 16-ap0614nd bewijst daarmee dat je voor minder dan € 2.000 weinig hoeft in te leveren. Een krachtige, veelzijdige laptop voor zowel work als play.