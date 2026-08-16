Review | Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded

Turtle Beach’s Victrix-tak had met de originele Pro BFG al één van de beste modulaire controllers op de markt staan. Met de nieuwe Victrix Pro BFG Reloaded worden Hall effect sticks nu de standaard, en de algehele feel verbeterd waaronder ook de FightPad-module.

Ik ga niet doen alsof ik onbevooroordeeld aan deze review begon, want de originele Victrix Pro BFG stond bij mij al hoog aangeschreven als een van de betere aftermarket controllers die de afgelopen jaren zijn uitgekomen. Turtle Beach heeft na opname van PDP, die de eerste Victrix controller hadden uitgebracht, nu een ‘Reloaded’-versie uitgebracht die de belangrijkste upgrades, zoals de Hall effect sticks en triggers, in een nieuwe doos stopt. Daarnaast is de FightPad-module, waarmee je van een analoge naar een zesknops-layout kunt wisselen, ergonomisch verbeterd.

Deze revamp van de controller komt zowel voor PlayStation als Xbox uit. In deze review focussen we ons op de Xbox-variant, die je overigens ook prima op pc kunt gebruiken. Buiten de knoppen zitten tussen deze twee layouts niet veel verschil, wél heeft de Xbox uitvoering één voordeel van de Xbox-uitvoering ten opzichte van de PlayStation-versie: je krijgt hier wél controller-rumble en Bluetooth-connectiviteit voor je telefoon. Deze twee features missen op de PlayStation variant van de controller.

Modulair tot in de kern

Het echte visitekaartje van deze controller is de modulaire opbouw. Met twee kleine schroefjes in het midden van elke module kun je, met het meegeleverde schroevendraaiertje de controller tot zekere hoogte aanpassen aan jouw wensen. Heb je liever een asymmetrische in plaats van symmetrische sticklayout? Zo gepiept. Speel je veel fighting games en wil je liever de belangrijkste knoppen vooraan? Klik de FightPad-module erin en je bent klaar. Dit soort flexibiliteit vind je bijna nergens anders op de markt, en het is precies het soort feature waarmee je één controller kunt gebruiken voor compleet verschillende genres.

De controller wordt geleverd in een nette, af te sluiten hardshell case met daarin de controller, de FightPad-module, een 3 meter gevlochten USB-C kabel en de draadloze dongle en nog wat accesoires.

Hoe voelt het in de hand tijdens het spelen

In gebruik blijft de Victrix Pro BFG Reloaded lekker snel en responsief aanvoelen. Turtle Beach claimt zo’n 5 ms input lag wat overigens ruim voldoende is voor zowel casual als competitieve sessies. De vormgeving van de triggers is prettig afgerond en goed uitgesneden, al voelen ze erg licht en een tikkeltje ‘klakkerig’ aan vergeleken met de mechanische varianten die concurrenten tegenwoordig bieden. In de standaardmodule zitten namelijk geen mechanische schakelaars verwerkt, terwijl je die wel terugvindt in de FightPad-module. De vier programmeerbare knoppen op de achterkant en de instelbare trigger-stops zijn waar deze controller écht uitblinkt.

Via de gratis Victrix Control Hub-app wijs je makkelijk functies toe, sla je meerdere profielen op en stel je precies je triggers in, zoals je deadzones en hun gevoeligheid. Voor shooters zet ik de triggers meestal op een korte actuationpoint met de triggerstops ingeschakeld, terwijl ik voor racegames juist de volledige trigger ter beschikking wil houden. Dat soort flexibiliteit vind je zelden zo overzichtelijk terug in één enkele app.

Waar het net niet perfect is

Wat je op deze controller niet vindt, of je nu de PlayStation- of de Xbox-versie in handen hebt, is haptic feedback of adaptive triggers zoals je die van de DualSense of de Xbox controller kent. Dat is dus geen beperking van het Xbox-ecosysteem: geen van beide varianten van de Victrix Pro BFG Reloaded ondersteunt die trigger rumble technologie, ze hebben allebei alleen een standaard rumble-motor aan boord. Victrix heeft daar bewust voor gekozen, niet omdat het platform het niet toestaat. Die keuze zegt eigenlijk meteen iets over voor wie deze controller is gemaakt. Adaptive triggers en gedetailleerde haptics zijn fantastisch voor sfeer en onderdompeling in een verhalende singleplayer-game, denk aan het voelen van een gespannen boog in een actie-avontuur, maar in de competitieve hoek worden diezelfde features vaak juist als een blok aan het been ervaren: ze voegen extra weerstand en onvoorspelbaarheid toe aan iets waar je liever razendsnelle, consistente triggerpulls wil kunnen maken. Door te kiezen voor simpele, voorspelbare rumble en instelbare trigger-stops in plaats van dat soort immersieve toeters en bellen, positioneert Turtle Beach de Victrix Pro BFG Reloaded veel nadrukkelijker als gereedschap voor de competitieve speler dan als controller waarmee je jezelf optimaal wil onderdompelen in een episch singleplayer-avontuur.

Wie vooral shooters, fighting games of andere competitieve titels speelt, zal deze keuze dan ook niet missen. Wie juist op zoek is naar die extra laag onderdompeling in verhalende singleplayer-games, kan beter blijven bij de first-party controllers zoals de DualSense of Xbox controller. Het is daarnaast ook geen goedkope controller: met een adviesprijs van omgerekend zo’n 220 euro concurreer je hier met de Xbox Elite Controller Series 2, en die vergelijking wint de Pro BFG Reloaded vooral op het gebied van modulariteit en aanpasbaarheid, al blijft het natuurlijk een flinke investering voor een controller. Gelukkig staat de Reloaded regelmatig in de aanbieding, en dan wordt de prijs-kwaliteitverhouding helemaal een stuk aantrekkelijker.

Batterij, verbinding en de dagelijkse gebruikservaring

Even over de dingen die je niet meteen ziet op de spec-lijst maar wel elke dag merkt: de batterijduur is met tientallen uren op een lading ruim voldoende voor zelfs de meest fanatieke speelweek, en het opladen gaat via de meegeleverde USB-C kabel, die je ook gewoon als bekabelde verbinding kunt gebruiken tijdens het opladen zonder merkbare inputvertraging. De draadloze dongle biedt een stabielere verbinding dan Bluetooth, en ik heb in mijn testperiode geen enkele disconnect of vertraging ervaren, zelfs niet met meerdere andere 2.4GHz-apparaten in de buurt.

Voor wie liever via Bluetooth met een telefoon of Steam Deck verbindt, werkt dat ook naadloos, en dat is nou precies waar de Xbox-versie een streepje voor heeft op de PlayStation-uitvoering. De grip van de behuizing verdient ook een compliment: een licht getextureerde coating aan de zijkanten en onderkant zorgt ervoor dat de controller nooit glad aanvoelt, zelfs niet tijdens langere, intensievere sessies waarbij je handen wat vochtiger worden. Gecombineerd met het net wat zwaardere gewicht ten opzichte van een standaard Xbox-controller, straalt de Pro BFG Reloaded gewoon kwaliteit uit zodra je ‘m oppakt, en dat gevoel van degelijkheid houdt tijdens het spelen ook stand.

De concurrentie in dit segment

Als je toch aan het rondkijken bent in het premium controller-segment, is de vraag niet alleen of de Victrix Pro BFG Reloaded goed is, maar ook hoe die zich verhoudt tot alternatieven zoals de Xbox Elite Controller Series 2, de DualSense Edge of randapparatuur van andere third-party spelers. De Elite Series 2 blijft sterk in zijn eigen ecosysteem-integratie, maar mist de echte modulariteit die de Pro BFG Reloaded biedt: bij Microsoft’s eigen controller verander je hooguit de spanning van de sticks en krijg je trigger-stops met verschillende standen, terwijl je bij Victrix compleet andere knoppenmodules kunt inklikken. De Victrix Pro BFG Reloaded is dan ook geen controller die je koopt omdat je ‘gewoon iets beters’ wil dan je standaard controller, het is een controller die je koopt omdat je specifiek profijt hebt van de flexibiliteit die hij biedt, of dat nu is voor competitief spelen, fighting games, of simpelweg omdat je nooit meer wilt dealen met een kapotte thumbstick zonder eerst zelf te kunnen ingrijpen.

Verdict

De Victrix Pro BFG Reloaded is een premium, modulair werkpaard dat uitblinkt in flexibiliteit, precisie en duurzaamheid dankzij de Hall effect sticks, sterke software en degelijke bouwkwaliteit, maar door het ontbreken van adaptive triggers en geavanceerde haptics duidelijk mikt op competitieve spelers en daardoor minder geschikt is voor wie maximale singleplayer‑immersie zoekt. Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded heeft een adviesprijs van omgerekend circa €219,95,- en is regelmatig in de aanbieding te vinden in verschillende webwinkels.