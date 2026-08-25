Gamescom 2026 | Ananta komt uit op 15 januari 2027

Anime-GTA meets Spider-Man met de naam Ananta heeft tijdens Gamescom Opening Night Live een releasedatum gekregen. De game komt officieel uit op 15 januari 2027 en is volledig free-to-play. Je kunt de game vanaf die datum spelen op PC, PlayStation 5, maar ook op Android en iOS.

Je hebt hem vast weleens voorbij zien komen. Misschien al als Ananta, maar misschien ook als Project Mugen. Deze open-wereld-animegame lijkt op Grand Theft Auto met Spider-Mans slingertechnieken en nog veel meer. Tijdens Gamescom is de releasedatum onthuld, maar mocht je naar Gamescom gaan, kun je de game ook op de beursvloer spelen.

De game is gratis te spelen, maar in-game-aankopen zijn mogelijk, waaronder gacha-elementen.

Ondertussen zijn er meerdere gacha-games verschenen in dezelfde stijl als deze. Gaat dit dan de open-world anime-titel zijn waar we op gewacht hebben?