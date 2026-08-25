Gamescom 2026 | Mega Man: Dual Override onthuld met gameplay

GamescomNieuws Malvin Schuivens 25 augustus 2026
Iedere keer als ik Mega Man zie, dan voel ik een wind aan nostalgie over me heen komen. Dat is geen uitzondering in het nieuwe deel genaamd Dual Override, die een gameplay onthulling kreeg tijdens Opening Night Live 2026.
CapCom is op een winning streak de laatste tijd. Dat bewijzen ze iedere titel weer, van Pragmata tot Resident Evil: Requiem, tot dus ook Mega Man: Dual Override.
De nieuwe gameplay laat zien dat de klassieke formule nog altijd springlevend is. Mega Man schiet, springt en baant zich een weg door kleurrijke levels vol vijanden en gevaren. Tegelijkertijd lijkt deze titel genoeg nieuwe elementen toe te voegen om ook ervaren spelers te verrassen. Vooral de combinatie van moderne visuals en vertrouwde gameplay voelt veelbelovend. Als Capcom deze lijn weet door te trekken, kan Mega Man: Dual Override zomaar een nieuwe klassieker worden.
Wil je een iets meer donkere game? Check dan HoyoVerse’s Nodus Fall.
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Capcom Dual Override Mega Man
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Malvin Schuivens 25 augustus 2026
Joel Lemmrich 25 augustus 2026
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