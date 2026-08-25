Gamescom 2026 | Rainbow Six Tactics onthuld

Rainbow Six Siege gaat singleplayer in Rainbow Six Tactics. Deze nieuwe game van Ubisoft Paris brengt de welbekende Operators naar een tactische, isometrische wereld. Daarmee neemt Ubisoft het vertrouwde Rainbow Six-concept en giet het in een compleet nieuw jasje.

Hopelijk heeft Ash in Rainbow Six Tactics net zo’n niet-bestaande headshotregistratie als in Siege, want deze tactische titel ziet eruit als iets voor iedere Siege-fan. In plaats van zelf midden in de actie te zitten, draait het in Tactics veel meer om het maken van de juiste keuzes en het tactisch inzetten van je Operators.

De bekende personages lijken daarbij opnieuw een belangrijke rol te spelen. Hun verschillende vaardigheden en gadgets moeten je helpen om situaties op een slimme manier aan te pakken. Dat zorgt voor een interessante combinatie van de herkenbare Rainbow Six-formule en gameplay waarbij je wat meer de tijd krijgt om je acties te overwegen.

De franchise blijft zich ondertussen ook goed ontwikkelen. Niet lang geleden verscheen Siege X, waarmee Ubisoft Rainbow Six Siege naar een hoger niveau probeerde te tillen met verschillende verbeteringen en nieuwe content. Met Rainbow Six Tactics lijkt Ubisoft nu opnieuw te willen laten zien dat er binnen het Rainbow Six-universum ruimte is voor verschillende soorten gameplay.

Voor fans van Siege is het daarom zeker een game om in de gaten te houden. De bekende Operators zijn aanwezig, maar de manier waarop je met ze speelt is compleet anders. Of Rainbow Six Tactics uiteindelijk net zo verslavend wordt als Siege, moeten we nog afwachten, maar het concept ziet er in ieder geval interessant uit.

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