Gamescom 2026 | Worms Galactic Tactics aangekondigd

In Worms Galactic Tactics speel je Worms in een volledige 3D-arena, zo ziet de aankondiging eruit tijdens de pre-show van Opening Night Live. Ook krijgt de allereerste Worms een remake.

Wat kwam er voor Worms Galactic Tactics?

De Worms‑serie bestaat al sinds 1995 en staat bekend om pure chaos: cartoony wormpjes, iconische wapens zoals de Holy Hand Grenade en Banana Bomb, en levels die je langzaam maar zeker volledig wegblast. Team17 heeft door de jaren heen allerlei varianten geprobeerd — klassiek 2D, 3D‑experimenten, party‑games, battle royale — maar altijd met dezelfde vibe: turn‑based mayhem met een knipoog.

De laatste grote release in de franchise was Worms Rumble in 2020, een realtime arena‑shooter die de klassieke formule even losliet. En alsof dat nog niet genoeg nostalgie is, kreeg Worms onlangs ook een eigen boardgame. In Worms: The Board Game draait het om dezelfde chaotische humor: tactisch bewegen, elkaar wegblazen met miniatuurversies van de klassieke wapens en natuurlijk het langzaam slopen van het speelbord. Het is basically de turn‑based mayhem van vroeger, maar dan op tafel — perfect voor fans die hun vrienden ook buiten de digitale arena willen opblazen.

Nu komt Worms Galactic Tactics, een compleet nieuwe insteek die de serie richting tactical roguelike duwt. Volgens de officiële Steam‑pagina wordt het een turn‑based, isometrische tactische game met volledig destructible 3D‑arenas, modbare klassieke Worms‑wapens en runs waarin je steeds sterkere upgrades vrijspeelt. De game wordt ontwikkeld door Absolutely Games en uitgegeven door Team17.

En in de nieuwste trailer is bovendien te zien dat de allereerste Worms‑game een remake krijgt, waardoor zowel nieuwe spelers als nostalgische fans straks twee totaal verschillende Worms‑ervaringen tegemoet gaan.

Worms Galactic Tactics staat gepland voor een release in 2027, waarmee Team17 de serie na jaren stilte weer stevig op de kaart wil zetten. Met zowel Worms:Galactic Tactics als de remake van de originele Worms wordt 2027 daarmee het grootste Worms‑jaar sinds de jaren ’90.

Check ook ander nieuws rondom gamescom, zoals: Rollercoaster Tycoon Wonderworks aangekondigd.