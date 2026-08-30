Aflevering 21 | Money Farm: The Gaming Industry as a Cash Cow

Zijn we weer, op je feed! New podcast time! Is de Gaming Industry nog een plek waar passie en creativiteit centraal staan, of zijn videogames inmiddels vooral een middel geworden om zoveel mogelijk geld uit spelers te trekken? In deze aflevering bespreken Sam, Dave en Malvin hoe de industrie de afgelopen jaren is veranderd. Van een tijd waarin je een game kocht, de disc in je console stopte en gewoon een complete ervaring kreeg, naar een industrie vol lootboxes, season passes, battle passes, microtransacties en live-servicegames.

Gaming Industry: money goes out, money comes in (?)

Wanneer is het logisch dat een ontwikkelaar geld blijft verdienen aan een game, en wanneer begint het verdienmodel de game zelf te bepalen?

We kijken onder andere naar Call of Duty en het stapelen van een volledige aanschafprijs, battle passes en dure skins. Ook Ubisoft komt voorbij met microtransacties in singleplayergames en systemen die spelers zo lang mogelijk binnen een ecosysteem moeten houden. Daarachter zit een groter probleem: videogames worden steeds duurder om te maken, terwijl aandeelhouders en investeerders uiteindelijk vooral rendement willen zien. Betekent dit automatisch minder ruimte voor risico’s, nichegames en creatieve ideeën?

Daartegenover staat juist de opkomst van kleinere studio’s. Clair Obscur: Expedition 33, Larian Studios, Rebel Wolves en games als Phantom Blade Zero laten volgens ons zien dat je niet altijd honderden miljoenen nodig hebt om iets ambitieus en bijzonders neer te zetten.

We bespreken ook de enorme budgetten van AAA-games, Marathon, de toekomst van BioWare, bedrijven van buiten de Gaming Industry die de markt betreden en waarom remakes en remasters voor uitgevers zo aantrekkelijk zijn.

En misschien zijn wij als gamers zelf ook onderdeel van het probleem. We roepen dat we nieuwe IP’s en creativiteit willen, maar kopen vervolgens massaal vervolgen, remakes en bekende franchises.

Rent de Gaming Industry uiteindelijk tegen een muur? Moeten een aantal van de grootste spelers eerst omvallen voordat kleinere, creatievere studio’s weer meer ruimte krijgen?

In de nieuwe Hot Take van de week: Soulslikes hebben game design lui gemaakt.

Heeft het succes van Dark Souls en FromSoftware ervoor gezorgd dat te veel ontwikkelaars dezelfde formule proberen na te maken? Of werkt inspiratie juist altijd zo? Van de Ubisoft-openwereldformule en Breath of the Wild tot The Witcher 3 en Soulslikes: succesvolle ideeën worden al tientallen jaren door andere studio’s overgenomen.

En games als Lies of P laten juist zien dat je een bestaande formule ook kunt gebruiken om iets compleet eigens neer te zetten.

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