The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past krijgt voor het eerst een trailer!

Een goude oude maakt zijn opmars weer! De nieuwe trailer van The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past zet een epische, mysterieuze en emotionele nieuwe uitbreiding neer waarin Geralt terugkeert naar de Path en afreist naar het vredige maar duistere Letten. De uitbreiding van deze 11 jaar oude game komt in 2027 en tijdens de Gamescom dagen is deze trailer naar buiten gekomen! Verwacht nieuwe monsters, nieuwe mysteries en een sfeer die meteen kippenvel geeft.

Songs of the Past: hemels gezang voor de toekomst

De gloednieuwe trailer van Songs of the Past voelt als een liefdesbrief aan alles wat The Witcher 3 zo legendarisch maakt. Zodra Geralt in beeld verschijnt, grijpt de trailer je bij je kraag: de muziek zwelt aan, de wind trekt door de bossen van Letten (winds howling…), en je voelt meteen dat dit geen simpele DLC is—dit is een volwaardige derde uitbreiding die de White Wolf opnieuw in het hart van een mysterie duwt.

Letten oogt in eerste instantie vredig, bijna idyllisch. Maar zoals altijd in de wereld van de Witcher is rust slechts een façade. De trailer hint naar donkere geheimen onder de oppervlakte, fluisterende stemmen, vergeten liederen en schaduwen die nét buiten beeld bewegen. De sfeer is melancholisch, mysterieus en doordrenkt met dat typische Witcher‑gevoel: schoonheid met een scherpe rand. In een wat uitgebreidere Q&A met de studio hebben ze ook aangegeven dat de inspiratie van Letten (als het gaat om de gebouwen en landschappen) komt o.a. vanuit het Poolse platteland en de typische ”country side”.

Monsters, Magic, Miscreants, Music and more…

We zien korte flitsen van nieuwe monsters—gruwelijke silhouetten, vervormde wezens en iets dat lijkt op een eeuwenoude entiteit die verbonden is met de geschiedenis van het Continent. De trailer van Songs of the Past benadrukt dat Geralt opnieuw moet vertrouwen op zijn instinct, zijn zwaarden en zijn morele kompas. En ja, keuzes spelen opnieuw een grote rol: de voice‑over hint naar gebeurtenissen “die het pad van de White Wolf voorgoed kunnen veranderen”.

De soundtrack in de trailer is een hoogtepunt: gedragen zanglijnen, dreunende percussie en een melodie die klinkt als een vergeten ballade uit de tijd van de Conjunction. Het voelt alsof de muziek zelf een verhaal vertelt—een verhaal dat Geralt moet ontrafelen. Want met pensioen gaan (spoilers voor Blood and Wine) daar doet Geralt overduidelijk niet aan!

Naast de bossen en valleien van Letten toont de trailer ruïnes, mistige meren en een stad die lijkt te bruisen van oude magie. Er duiken ook nieuwe personages op—sommigen bondgenoten, anderen duidelijk niet. De montage is snel, maar precies snel genoeg om je nieuwsgierig te maken naar wie Geralt kan vertrouwen… en wie absoluut niet.

Wij zijn enorm enthousiast, kunnen niet wachten en zijn benieuwd hoe deze veel geprezen video game, dit personage en de studio erachter weer een pakkend, boeiend en meeslepend verhaal gaan vertellen in Songs of the Past! Back on the Path we go!

Voor de liefhebbers, zoals ik, is er ook een Remastered edition van the Witcher 3 aangekondigd tijdens de Gamescom Opening Night Live, wat dat is en wat dat voor jou als Witcher fan inhoud: check het hier! Witcher liefhebbers gaan de komende tijd zeker weten smullen van al deze nieuwtjes en aankondigingen!

Als intheGame zijn aanwezig geweest op Gamescom 2026! Daar hebben wij hands-on een voorproefje mogen zien en ervaren van deze expansion van the Witcher 3. Houdt de website en onze feed de komende tijd in de gaten voor deze sneak peek!