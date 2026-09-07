Review | EA SPORTS Madden NFL 27

EA SPORTS Madden NFL 27 is volgens Electronic Arts de snelste ooit, met een compleet vernieuwde Superstar-carrière en een Franchise-modus die eindelijk om échte persoonlijkheden draait. Tijd om te kijken of Madden NFL 27 die belofte ook waarmaakt, of dat het toch weer bij mooie praatjes blijft.

Madden NFL 27 gooit je weer midden in die jaarlijkse football‑hype, compleet met een cover die je bijna uitdaagt om meteen een drive te starten. De atleet op de voorkant: Caleb Williams, quarterback van de Chicago Bears. Hij is nog niet lang in de NFL aanwezig (pas vanaf 2024) maar staat nu al bekend om zijn clutch‑momenten en zijn snelle ontwikkeling sinds zijn rookiejaar. Hij brak in 2025 zelfs het Bears‑record voor passing yards in één seizoen met 3.942 yards. EA SPORTS Madden NFL 27 voelt vertrouwd, het ruikt naar Amerikaanse cultuur en voor je het weet heb je opeens een flinke snor, een snelle planga én een Bud Light in je linkerhand. American Football is back, en je controller weet het als eerste.

Het eerste dat opvalt zodra je Madden NFL 27 opstart, is hoe soepel alles aanvoelt. EA Orlando noemt dit zelf de snelste Madden ooit, en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de reeks op consoles geen loze marketingtaal. Ik testte de game op pc, en framerates ogen en draaien dit jaar een stuk stabieler dan wat je van de reeks gewend bent, zelfs met veel spelers en effecten tegelijk in beeld tijdens een druk stadion vol sneeuw of regen.

Ook de minimale systeemeisen op pc liggen dit jaar merkbaar lager, wat betekent dat een bredere groep spelers zonder gedoe kan meedoen. Volgens EA moet dat straks ook op andere platforms goed te merken zijn: de PlayStation 5 Pro krijgt een aparte Performance Pro-modus die torenhoge framerates najaagt op een scherm met hoge ververssnelheid, en de Switch 2-versie zou moeten profiteren van een verdubbeling van de framerate in de docked-modus. Zelf kan ik alleen voor de pc-versie de hand in het vuur steken, maar het is duidelijk dat EA dit jaar prioriteit heeft gegeven aan hoe de game aanvoelt, in plaats van alleen aan hoe hij eruitziet.

Be A Pro krijgt eindelijk een duidelijk hart in Madden NFL 27

Superstar Mode, oftewel de Be A Pro-carrière, voelt dit jaar veel meer gecentraliseerd dan voorheen. In plaats van los van elkaar staande menu’s en systemen, brengt de nieuwe Superstar HUD alles samen in één overzichtelijk geheel: je ziet in real time wanneer je abilities en X-Factors actief invloed hebben op een play, in plaats van dat je dat achteraf in een submenu moet opzoeken. Elke positie heeft nu ook zijn eigen skill trees, met eindelijk serieuze aandacht voor posities die voorheen wat stiefmoederlijk werden behandeld, zoals tight end, die dit jaar compleet nieuwe blokkeermechanieken krijgt.

Ook de context rond je carrière is dieper geworden: presteer je onder de verwachtingen, dan kun je nu je basisplek verliezen, gebenched worden, geruild worden, of zelfs ontslagen worden, waarna je jezelf via het practice squad weer omhoog moet vechten. Dat soort echte consequenties voegt een spanning toe die verder gaat dan losstaande milestones. Alles wat je opbouwt, van je eerste seizoen tot je pensioen, telt bovendien mee in een nieuwe G.O.A.T.-tracker die je voortgang richting de status van aller tijden grootste bijhoudt. Het is precies het soort centralisatie waar deze modus al langer om vroeg.

Trainingen genoeg, een echte tutorial nog steeds niet

Wat ik wel waardeer, is dat er dit jaar veel meer manieren zijn om Madden NFL 27 daadwerkelijk te leren spelen. Via verschillende trainingsoefeningen, gekoppeld aan specifieke skills en abilities per positie, kun je gericht oefenen op precies dat ene aspect waar je moeite mee hebt, of dat nu je pocket presence is als quarterback of je coverage-timing als cornerback. Voor spelers die de serie al kennen en gericht aan hun zwakke plekken willen werken, is dat een prettige toevoeging.

Voor mensen die de game nog nooit hebben gespeeld blijft de serie een hele hoge instapdrempel hebben. Een echte, samenhangende tutorial die je stap voor stap door de besturing heen loodst, ontbreekt nog steeds. Je wordt alsnog redelijk in het diepe gegooid zodra je voorbij de losse trainingsoefeningen komt, en voor iemand die nog nooit een controller bij een footballgame heeft vastgehouden, kan dat snel een verkeerde eerste impressie opleveren.

Slimmere AI aan beide kanten van de bal

Buiten betere framerates en grafische prestaties om heeft EA Orlando ook flink gesleuteld aan hoe de wedstrijden zelf zich ontvouwen. Ball carrier pathing draait dit jaar op machine learning, waardoor runningbacks gaten in de line net wat natuurlijker vinden en zich minder voorspelbaar door het veld bewegen dan de soms wat rechtlijnige runs van eerdere jaren. Aan de defensieve kant is de AI beter geworden in het herkennen van route concepts, scramble drills en de tendensen van de aanvallende ploeg, wat betekent dat een linebacker een screen pass net wat vaker aan ziet komen in plaats van slapend erin te lopen.

Dat merk je vooral op de hogere moeilijkheidsgraden: de druk die de defense op je uitoefent voelt bewuster aan, met coverage-aanpassingen die reageren op wat je in eerdere downs hebt laten zien. Op het veld zelf voegt dat een extra laag schaakspel toe die verder gaat dan alleen de juiste play uit het playbook kiezen, en voor wie de serie al jaren speelt, is dit precies het soort onder-de-motorkap-werk dat het verschil maakt tussen ‘nog een jaarlijkse update’ en een game die daadwerkelijk aanvoelt alsof er is doorontwikkeld.

Franchise met echte persoonlijkheid

De grootste vernieuwing in Madden NFL 27 zit ‘m dit jaar in Franchise Mode, dankzij de nieuwe Persona Engine. Elke NFL-speler krijgt nu een eigen, herkenbare persoonlijkheid die zijn motivaties, eisen en reacties beïnvloedt, waardoor contractonderhandelingen, lockerroom-dynamiek en wekelijks nieuws een stuk levendiger aanvoelen dan de wat statische coach-archetypes die je gewend was. Op het veld zelf voelen de fysieke duels tussen receivers en defenders dit jaar ook rauwer aan, met verbeterde hand-fighting en timing-gebaseerde catches bij 50-50 ballen, plus nieuwe short-yardage mechanieken inclusief de inmiddels beruchte ‘Tush Push’-formatie.

Toch blijft de kern van Madden NFL 27 onmiskenbaar Amerikaans en merk je snel dat het niet voor het Europeaanse volk is bedoeld. De presentatie, de commentaartoon, de manier waarop elk menu je richting een online mode zoals Ultimate Team probeert te duwen: het is duidelijk gemaakt voor het Amerikaanse publiek, met weinig concessies voor een internationaal publiek dat de sport nog moet leren kennen. En daar hoort ook de andere kant van de medaille bij: microtransacties blijven onverminderd centraal staan. Vanaf het opstartscherm word je alweer richting MUT-pakketjes en season passes geduwd, en voor spelers die niet bereid zijn bij te betalen, blijft het gevoel bestaan dat je structureel achter de feiten aanloopt.

Verdict

Madden NFL 27 doet precies wat een goede jaarlijkse sportgame zou moeten doen: de fundamenten voelbaar verbeteren in plaats van alleen de rosters bij te werken. De prestatiewinst is enorm, Superstar Mode heeft eindelijk een kloppend hart dankzij de nieuwe HUD en skill trees, en Franchise voelt dankzij de Persona Engine levendiger dan het in jaren heeft gedaan.

Maar de gebreken blijven aanwezig: een ontbrekende tutorial voor nieuwkomers, en een focus op microtransacties die casual spelers weinig gunt. Voor de toegewijde Madden-fan is dit een van de sterkste jaargangen in lange tijd. Voor wie hoopte dat EA de game ook voor nieuwkomers iets aantrekkelijker zou worden, moet helaas nog eventjes afwachten.

EA SPORTS Madden NFL 27 is verkrijgbaar voor PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X en Nintendo Switch 2 via verschillende online stores, vanaf 69,99 euro.