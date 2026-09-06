Review | AOC CU34G4ZCA

Ultrawide gamingmonitoren zijn de afgelopen jaren steeds interessanter geworden. Waar deze schermen vroeger vooral werden gezien als een luxe voor liefhebbers, zijn ze inmiddels een serieus alternatief voor een traditionele monitor. De AOC CU34G4ZCA probeert precies dat te doen.

Dat klinkt natuurlijk enorm interessant, maar er komt nog veel meer bij kijken. Zo krijgen we een Fast VA-paneel, een 1500R curve, HDR 400, HDMI 2.1 en zelfs USB-C met 90 watt Power Delivery. AOC probeert met deze monitor dus duidelijk meer te bieden dan alleen een groot scherm voor je games.

Wanneer je de CU34G4ZCA voor het eerst op je bureau zet, valt eigenlijk maar één ding op: wat is dit ding groot.

Bouwkwaliteit en design

Een 34-inch monitor klinkt op papier misschien niet enorm veel groter dan een 27-inch scherm, maar door de 21:9-verhouding krijg je ineens ontzettend veel horizontale ruimte. De 1500R curve helpt hier ook enorm bij. Het scherm blijft hierdoor prettig binnen je gezichtsveld en je hoeft tijdens het gamen niet constant met je hoofd heen en weer te bewegen.

De bouwkwaliteit voelt daarnaast gewoon goed aan. De monitor staat stevig op zijn voet en tijdens het gebruik heb ik eigenlijk nooit het idee gehad dat het scherm instabiel was. Het design zelf is vrij strak en vooral functioneel. AOC probeert hier geen RGB-showcase van te maken en dat vind ik persoonlijk eigenlijk wel fijn. Maar, het scherm is wel vrij diep, dus als je een bureau hebt dat niet enorm diep is, weet dat dit ervoor zorgt dat je monitor aardig dicht op je zit. Het scherm moet uiteindelijk gewoon op je bureau passen en niet andersom.

Het paneel voor gaming én werken

Waar AOC mij vooral mee weet te verrassen, is natuurlijk de combinatie van de resolutie en verversingssnelheid. Ik heb een medium-range PC, maar kon met de resolutie toch alles lekker snel én scherp draaien.

3440×1440 is voor mij persoonlijk een van de fijnste resoluties voor een ultrawide. Je krijgt aanzienlijk meer ruimte dan bij 2560×1440, maar je hoeft ook niet meteen de enorme hoeveelheid pixels van 4K aan te sturen. Dit maakt het dus fijn voor iedereen die een medium tot high-end PC heeft.

Dan hebben we nog die 250Hz. Noodzakelijk voor de meesten? Nee! Is het lekker? Ja man! Vooral wanneer ik games speel die competitiever zijn. Zo heb ik Battlefield 6 met heel veel plezier op deze ultrawide gespeeld en met wat van die moderne foefjes trok mijn PC de game op 200 frames ongeveer. Dan merk je dat je met dit paneel echt een lekker voordeel hebt.

Het scherm kán soms last hebben van ghosting, maar dit is mij zelden op een storende manier opgevallen. Sommige mensen zijn hier echter gevoeliger voor. Door het Fast-VA paneel heb ik persoonlijk veelal een responsieve en soepele game-ervaring gehad.

Voor een VA-paneel vond ik het scherm ook vrij kleurrijk, met een lekker contrast. Zwart is niet lichtgrijs, maar weet verrassend goed richting het zwarte te gaan. Het is uiteraard geen OLED, maar als je een VA koopt, dan weet je ook wel wat je kan verwachten. Als je het hebt over VA, dan weet AOC goed wat ze hier aan het doen zijn met de CU34G4ZCA!

Voor de werkpaarden onder ons die in de avond graag gamen, zit je gebakken. Twee vensters naast elkaar is geen enkel probleem en voor de meesten is 1 van deze monitoren genoeg om zowel gaming, als werk op te pikken. Je werklaptop opladen is ook geen probleem, dit kan namelijk via de USB-C connector aan de onderkant, die 90 watt kan opladen, wat voor menig laptop meer dan voldoende is.

En de HDR?

Hier moet je wel een beetje realistisch in zijn. HDR 400 betekent niet dat je ineens dezelfde HDR-ervaring krijgt als bij een goede OLED-monitor. Daarvoor heb je simpelweg meer helderheid en betere local dimming nodig.

HDR is op deze monitor dan ook meer een leuke toevoeging dan een reden om specifiek voor de CU34G4ZCA te kiezen. Het is dan ook niet een geweldige HDR voor de meeste games. Heeft z’n voordelen, maar als HDR voor jou een belangrijke feature is, dan zou ik iets meer investeren. Persoonlijk zou ik deze monitor vooral kopen vanwege de combinatie van 3440×1440, 250 Hz, het VA-paneel en het ultrawide formaat.

Verdict

De AOC CU34G4ZCA is een monitor die heel veel goeds doet, met wat kanttekeningen her en der. Het is een lekker groot scherm met veel ruimte en ook nog eens verdomde snel en vloeiend.

De kanttekeningen zijn vooral de niet zo lekkere HDR en het scherm heeft nog wel eens last van smearing en ghosting.

Voor mij zit de grootste kracht dan ook in de combinatie. Je krijgt geen monitor die zich alleen richt op competitieve gamers, maar ook geen enorme ultrawide die snelheid volledig vergeet. Je krijgt eigenlijk een beetje van beide. En dat maakt de AOC CU34G4ZCA voor mij een ontzettend interessante keuze voor iedereen die zijn bureau wil voorzien van één groot scherm waarmee je eigenlijk alles kunt doen.

Toch op zoek naar OLED, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de AGON serie van AOC!