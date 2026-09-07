Review | HyperX OMEN OLED 27Q

OLED-monitoren worden meer en meer betaalbaar met de tijd, maar HyperX doet daar nog een zetje bij. Voor €429,99 krijg je een 27” OLED monitor met een aantal bijzondere features. Ben jij op zoek naar betaalbare OLED? Lees dan zeker verder.

Voor OLED moest je tot voor kort nog aardig diep in je portemonnee graaien, maar dat hoeft tegenwoordig dus niet meer. HyperX Omen brengt ons namelijk de 27Q, een 1440p (QHD) QD-OLED paneel met 240 Hz én 0.03 ms GTG. Daarnaast zien we een verfijnd ontwerp en nog wat leuke features…

Strak design, toch stevig

De OMEN OLED 27Q is geen monitor die direct de aandacht probeert te trekken met allerlei opvallende elementen. Het ontwerp is eigenlijk behoorlijk rustig gehouden. Het scherm zelf is aan drie kanten vrijwel randloos en heeft een platte vormgeving. Hierdoor voelt hij modern en retestrak.

Persoonlijk vind ik dat helemaal geen verkeerde keuze. Een monitor hoeft van mij niet uit te schreeuwen dat hij voor gamers bedoeld is. Zeker wanneer je hem ook voor werk gebruikt, is een wat subtieler ontwerp eigenlijk wel zo prettig.

De standaard voelt daarnaast stevig aan en biedt voldoende mogelijkheden om het scherm goed af te stellen. Je kunt de monitor in hoogte verstellen, kantelen, draaien en zelfs 90 graden roteren. Ook is er ondersteuning voor een VESA, zodat je hem aan een monitor arm kan monteren.

Wat ik daarnaast prettig vind, is het kabelmanagement in de voet. Hierdoor blijft het geheel wat netter op je bureau staan. Het is allemaal niet revolutionair, maar dat hoeft ook helemaal niet. De 27Q voelt vooral als een monitor waarbij HyperX de aandacht op het scherm zelf wil leggen. En dat is uiteindelijk precies waar je zo’n ding voor in huis haalt.

Features en I/O

Deze monitor is perfect voor de console- en PC-gamer en dat begint bij de aansluitingen. Twee HDMI 2.1 poorten, een DisplayPort 1.4 en een audio-aansluiting. HyperX moest ergens besparen en dat zien we terug in de USB-mogelijkheden, die zijn namelijk nihil. Er ontbreekt aan aansluitingen én daarnaast krijg je ook geen ingebouwde speakers.

Wat ik dan weer wel interessant vind, is de softwarematige kant. Via de OMEN Gaming Hub kun je verschillende instellingen en presets beheren. Daarnaast zit er een fysieke set aan knoppen op de monitor waarmee je snel door de instellingen kunt navigeren. Die is enorm fijn verwerkt, rechts aan de achterkant. Buiten de gewoonlijke ’tepel’ die we onderaan monitoren zien, is dit wellicht wel mijn favoriete manier van door menu’s navigeren.

OLED heeft wat lange termijn kwaaltjes en HyperX houdt daar goed rekening mee, met OLED Core Protect verklein je de kans op burn-in aanzienlijk.

Gaming

QD-OLED, 1440p, 240Hz en 0.03ms is alles dat een gamer hoeft te weten over of deze monitor lekker gaat gamen. Met het contrast, de snelheid én zwartwaarden van een OLED wil je bijna niet meer terug naar IPS of VA. Dat is hier zeer zeker geen uitzondering. Voor de adviesprijs krijg je een behoorlijk fijn paneel. Het is een glossy paneel, dus games zien er ontzettend scherp en kleurrijk uit.

Daarnaast ondersteunt dit model VRR, wat op PS5 Pro zorgt voor de Balanced Mode optie, waar je 40 fps kan behalen die voor de VRR veel soepeler lijkt dan op een normaal paneel die deze feature niet heeft. Dus je krijgt niet alleen een snel en mooi paneel, maar ook nog eens eentje die zich aanpast op de content die jij speelt!

Werken op een OLED?

Ja, tegenwoordig kan je ook prima werken op een OLED paneel, vooral met QD-OLED is text fringing minimaal en zul je weinig groen/paars om je letters heen zien. Dit maakt het een fijne monitor voor werk en media-consumptie. Maar, ook voor de fotografen en grafische ontwerpers valt er veel te behalen qua kleuren en hoe accuraat het paneel deze laat zien.

De kanttekening? Dit OLED paneel is geen flash grenade aan helderheid en zit rond de 200-250 nits. Dat is relatief laag voor een OLED en ook met HDR kom je niet enorm ver qua helderheid tegenover de ietwat duurdere competitie. Maar, dat weet je ergens ook wel bij een instapmodel als deze.

Ondanks dat de HDR niet je gamekamer zal verlichten tot drie straten verder, is het kleurbereik binnen HDR wel écht heerlijk. Ik heb de monitor met plezier gebruikt voor werk, PC- en console gaming en uiteraard ook voor menig film of serie.

Verdict

De HyperX OMEN OLED 27Q doet eigenlijk precies wat ik hoopte dat hij zou doen. Het is geen monitor die probeert om op ieder vlak de absolute top te zijn. HyperX heeft vooral geïnvesteerd in het onderdeel dat uiteindelijk het belangrijkst is, het paneel. Met QHD, 240 Hz en QD-OLED krijg je een combinatie die voor gaming ontzettend sterk is. Het beeld is scherp, kleuren zijn levendig, zwart is daadwerkelijk zwart en dankzij de razendsnelle pixelrespons voelt alles ontzettend soepel aan.

Daar tegenover staan wel een aantal concessies. De helderheid is niet bijzonder hoog en de feature-set is vrij basic. Een USB-hub had bijvoorbeeld een mooie toevoeging geweest. Toch vind ik dat niet direct een probleem. Als je vooral op zoek bent naar een goede gaming monitor met OLED, dan vind ik de 27Q veel interessanter dan wanneer je op zoek bent naar een monitor die alles voor je kan.

Op zoek naar een ultrawide? Ook dan hebben we een leuke test voor je uitgevoerd!