Sony zegt dat fysieke games dood zijn, maar Ocarina of Time is uitverkocht

Terwijl het bestaansrecht van fysieke media in 2026 steeds vaker ter discussie wordt gesteld, bewijst Nintendo het tegendeel. Ocarina of Time is fysiek uitverkocht in de Nintendo Store. De fysieke versie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time ging gisteren in de pre-order en is inmiddels niet meer rechtstreeks via de Nintendo Store te bestellen.

Gisteren zijn officieel de pre-orders gestart in de BeNeLux voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time en The Legend of Zelda: 40th Anniversary Collection. De vraag blijkt enorm: inmiddels zijn zowat alle fysieke items binnen de collectie, inclusief de fysieke game, uitverkocht via de Nintendo Store.

Wie naast het net heeft gevist, kan de game overigens nog altijd bij andere retailers vooruitbestellen. Ook de speciale Nintendo Switch 2-console en accessoires verschijnen mondjesmaat bij andere verkopers, maar ook daar verdwijnen de producten soms binnen enkele minuten uit de voorraad.

Ocarina of Time fysiek uitverkocht

Het was gisteren, 9 september 2026, een drukte van jewelste in de Nintendo Store. Vanaf het moment dat de producten op de website verschenen, kregen bezoekers te maken met digitale wachtrijen van meer dan een uur. En dat terwijl een groot deel van de voorraad al binnen enkele minuten was verdwenen. De enorme belangstelling zorgde er zelfs voor dat Nintendo-fans de website urenlang zwaar belastten. Wij kunnen erover meepraten: ook wij zaten als bezetenen op de ververs-knop te rammen om die speciale Nintendo Switch 2-console en bijbehorende accessoires te bemachtigen.

Het resultaat laat weinig aan de verbeelding over: Ocarina of Time is fysiek uitverkocht in de officiële Nintendo Store, terwijl ook verschillende andere fysieke producten uit de 40th Anniversary Collection nauwelijks meer te vinden zijn.

Wat een contrast

Het succes van de fysieke versie van Ocarina of Time vormt een opvallend contrast met de steeds luidere voorspellingen dat fysieke games hun beste tijd hebben gehad. Terwijl bedrijven als Sony steeds nadrukkelijker inzetten op digitale verkoop, blijkt de vraag naar fysieke releases onder gamers nog altijd aanzienlijk. En Ocarina of Time is daarin zeker geen uitzondering. Eerder liet Playstack al weten nauwelijks aan de vraag naar fysieke exemplaren van Mortal Shell 2 te kunnen voldoen. Ook Pragmata was na de release nauwelijks nog fysiek te vinden. Natuurlijk zal Nintendo de productie van fysieke cartridges van The Legend of Zelda: Ocarina of Time ongetwijfeld opschroeven voor en na de release. Toch is het opvallend dat Ocarina of Time fysiek uitverkocht raakt op de allereerste dag waarop pre-orders beschikbaar zijn.

In een tijd waarin fysieke media steeds vaker wordt afgeschreven, is dat op z’n minst een opvallend signaal. Misschien zijn fysieke games toch nog springlevend. Of niet?