Review | HyperX Solocast 2 Pro

Na de reguliere Solocast 2, brengt HyperX ons nu ook de Solocast 2 Pro. Deze versie heeft een betere bouwkwaliteit, meer features en betere opnamekwaliteit. Deze instap USB condenser microfoon is zowel plug-&-play te gebruiken, als volledig naar wens in te stellen. Krijg je daarvoor een scherp product terug?

De Solocast 2 was een prima microfoon, maar had ook wat kanttekeningen. Het is dan ook een instapmodel, voor de persoon die net dat beetje meer zoekt dan de standaard headset microfoon. Dat is bij de Solocast 2 Pro niet anders. Maar, voor de meerprijs van regulier naar pro, krijg je ook een boel terug. Denk hierbij aan meer features, betere kwaliteit en zeker ook meer customisation mogelijkheden.

Bouwkwaliteit en design

De Solocast 2 Pro ziet er in mijn optiek nog mooier en degelijker uit. Het is allereerst een enorm stevige microfoon met aardig wat gewicht en sterk materiaal. De microfoon voelt oprecht premium aan. Je kan hem als een soort mini-silo neerzetten, maar hij kan ook buigen, wat handig is om hem af te stellen zodat hij dicht bij je mond zit. Onder aan de microfoon zitten anti-slip voetjes, die het enorm goed doen in combinatie met het gewicht van de microfoon. Hij staat stevig! Helemaal onderaan kan je de optie vinden om hem aan een microfoonarm te monteren.

Het design is enorm subtiel. Het is een cilinder die veelal zwart van design is, met een honeycomb structuur waar het geluid naar binnen dient te komen. Ook zit er een LED-ring om de microfoon heen, die je vrij kan instellen als sfeerbeleving of met wat functionele opties. Bovenop zit een mute-knop, die ervoor zorgt dat de LED-ring rood kleurt. Zo weet je precies wanneer je tegen de muur aan het praten bent, of tegen je vrienden.

Al met al echt een goed gebouwde en ogende microfoon, die zeker een plek op jouw bureau verdient, vooral wanneer je van niet al te opvallende items houdt.

Features

Er zitten een aantal leuke extra’s bij de microfoon. Zo heb je real-time audio monitoring, waardoor je zonder merkbare vertraging kunt bijhouden hoe achterlijk je eigenlijk klinkt terwijl je tegen een twaalfjarige schreeuwt die je zojuist in Call of Duty heeft neergeschoten.

Daarnaast beschikt de microfoon over geïntegreerde audiofilters, waarmee je bepaalde bewerkingen direct in de microfoon kunt toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een noise gate, equalizer of andere instellingen die je normaal gesproken via third-party software of een losse audio-interface en mixer zou regelen, wanneer je bijvoorbeeld een headset microfoon gebruikt.

Om het af te toppen is er ook dynamic range compression. Die zorgt ervoor dat het verschil tussen zachte en harde geluiden kleiner wordt. Schreeuw je de longen uit je lijf omdat je net door een camper bent gekilled? Dan wordt die piek wat afgevlakt. Praat je vervolgens weer rustig verder, dan blijft je stem beter hoorbaar. Het resultaat is een gelijkmatiger en prettiger audiosignaal, zonder dat je luisteraar constant het volume hoeft aan te passen. Na een aantal schreeuwtesten, waardoor mijn partner me raar aan zat te kijken, kan ik zeggen dat dit verrassend goed z’n werk doet!

Ook de software is, zoals gebruikelijk, makkelijk om in te stellen. Er zitten genoeg features op voor zowel geluid als sfeerverlichting.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit van de SoloCast 2 Pro is simpelweg erg goed. Dat ben ik inmiddels wel gewend van HyperX, want op audiogebied weten ze doorgaans prima wat ze doen. Of je nu aan het gamen bent, een meeting op werk hebt of gezellig met vrienden op Discord zit: de microfoon is eigenlijk voor iedere situatie geschikt.

Daarbij ondersteunt de SoloCast 2 Pro opnames tot 32-bit en 192 kHz, waardoor je behoorlijk veel detail uit je opnames kunt halen. De twee 14mm condensatorcapsules zorgen daarbij voor een helder en rijk geluid, terwijl het cardioïde opnamepatroon ervoor zorgt dat vooral jouw stem wordt opgepikt en omgevingsgeluid zoveel mogelijk buiten beeld blijft.

Je hebt een 3,5mm audio jack voor directe monitoring, zodat je zonder merkbare vertraging kunt horen hoe je klinkt. En dankzij de USB-C-aansluiting is aansluiten op je pc natuurlijk een kwestie van pluggen en gaan.

Verdict

Voor €90 krijg je een enorm sterke microfoon, met maar weinig kanttekeningen. Het geluid is top, de bouwkwaliteit is top en ook het design is erg strak. Het is geen high-end studiomicrofoon, maar voor een vrij toegankelijke prijs krijg je een competitieve microfoon, die precies weet wat het wel of niet wilt zijn. Ik kan de microfoon zeker aanraden voor degene die meer zoekt dan zijn of haar headset, maar met net wat extra geluidskwaliteit en features.