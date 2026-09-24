NZXT herintroduceert de S-serie computer kasten

NZXT brengt zijn instap-behuizingenlijn terug van (best wel lang) weggeweest. De nieuwe S5 RGB en S5 RGB Deluxe zijn compacte ATX mid-towers met glazen zijpanelen en RGB verlichting die al voorgeïnstalleerd zit, voor een zeer aantrekkelijke prijs.

NZXT introduceerde dinsdag, 22 september 2026, twee nieuwe behuizingen: de S5 RGB en de S5 RGB Deluxe. Beide zijn compacte, stalen ATX mid-towers met panoramisch getemperd glas aan de voor- én zijkant, en allebei komen ze standaard met RGB-koeling voorgeïnstalleerd. Ze delen exact dezelfde behuizing, hetzelfde materiaal en dezelfde clearances; het enige verschil zit ‘m in hoeveel RGB-fans er al in zitten als je de doos openmaakt. De S5 RGB markeert meteen de terugkeer van de S-serie, van oudsher het instapniveau binnen NZXT’s line-up van behuizingen.

“Het terugbrengen van de S-serie stond al langer op het verlanglijstje, en dit voelde als hét moment om dat te doen.” – CEO Johnny Hou, over de terugkomst van de S-serie.

Volgens Hou draaide de ontwikkeling vooral om hoe de kast in je handen voelt en hoe hij op je bureau oogt, massief staal en getemperd glas, niks hols eraan, gecombineerd met een prijs die ook toegankelijk blijft voor wie met instapniveau-hardware begint.

S5 RGB: een instapper die niet aanvoelt als een instapper

De basisversie, die je al kunt krijgen voor €59,90, richt zich op bouwers die wél echte materialen willen zonder meteen het prijskaartje van een flagship-behuizing. Het stalen frame voelt stevig aan, en dankzij het panoramische dubbele glas kijk je vanaf de voorkant én de linkerzijde zo je build in. Rechts zorgt een voorgeïnstalleerde 360 mm single-frame RGB reverse fan voor een schone aanblik door het glas heen, met de bladen richting de kijker gedraaid in plaats van ervan af.

Onder de motorkap zijn alle drie de fanmounts onderin gericht op de videokaart, één zelfs in een hoek, zodat extra intake precies daar terechtkomt waar de hitte het hardst toeslaat. Bovenin is plek voor een radiator tot 360 mm, met ruimte voor in totaal tien fans verspreid over de kast. De rechterzijde haalt lucht binnen door een stalen mesh-paneel, met uitneembare PVC mesh-filters boven- en onderin voor makkelijk onderhoud. Panelen gaan tool-less los, en de front-I/O is met USB-C, twee keer USB-A en een headsetaansluiting helemaal bij de tijd.

Met ondersteuning voor ATX, Micro-ATX en Mini-ITX en tot 415 mm ruimte voor een videokaart, is de S5 RGB net zo goed geschikt voor een eerste bouwproject als voor een uitgebouwde flagship-pc. De kast meet 482 x 210 x 423 mm, weegt 6,14 kg en komt met twee jaar garantie, hetzelfde als de rest van NZXT’s behuizingenlijn.

S5 RGB Deluxe: dezelfde kast, het koelwerk al gedaan

De Deluxe-versie is exact dezelfde behuizing, met exact dezelfde afmetingen, clearances en garantie, maar dan met het koelwerk al voor je gedaan. In plaats van één ventilator krijg je er standaard drie: de 360 mm single-frame RGB reverse fan rechts, aangevuld met een 120 mm RGB reverse fan in de hoek onderin en een 120 mm RGB fan achterin, samen goed voor vijf fans die al gemonteerd en bekabeld zijn voordat je de doos opent.

Ook hier is goed nagedacht over waar je de bladen wél en niet wil zien: de zij- en bodemfan zijn reverse-blade units, zodat je door het glas alleen schone bladen ziet, terwijl de fan achterin gewoon een standaard voorwaartse blaasrichting heeft, want die zie je toch niet. Door de extra fans komt het gewicht uit op 6,44 kg, verder is alles, van behuizing tot I/O tot garantietermijn, identiek aan de gewone S5 RGB.

Wil je weten waar je de bovenstaande kasten kunt krijgen voor hun scherpe prijs? Check dan de product website van NZXT zelf!