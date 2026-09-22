Obsidian Entertainment nu officieel onderdeel van Bethesda

Iets wat eigenlijk al jarenlang geleden had moeten gebeuren na het succes van Fallout: New Vegas en de latere aankondiging opnieuw samen te werken aan een nieuwe game in het Fallout-universum is de samenkomst van Obsidian Entertainment en Bethesda. Dat is nu gebeurt.

Asha Sharma heeft grootse plannen voor XBOX. Minder business units, minder middelmanagement en korte lijntjes met snellere acties. Met nog maar 6 maanden op de teller als XBOXS-opperhoofd, brengt ze al meer teweeg dan Phil Spencer in al zijn jaren. Asha Sharma heeft officieel bekendgemaakt dat Bethesda nu het zeggenschap heeft over Obsidian Entertainment. Beide studio’s werken nu als één.

Eerder maakte Bethesda al bekend dat Fallout hun hoogste prioriteit heeft op dit moment. Na de toch wel verrassend succesvolle Fallout tv-serie op Amazon gingen alle alarmbellen klinken en lijkt The Elder Scrolls 6 toch nog iets verder geschoven te worden om ruimte te maken voor nieuwe Fallout-projecten.

Fallout 5 is in actieve ontwikkeling, er komen remasters aan van oudere Fallout-titels, Fallout 4 is onlangs verschenen op de Nintendo Switch 2 en Obsidian Entertainment werkt al aan een Fallout-project.

Obsidian Entertainment kennen we allemaal het beste van Fallout: New Vegas, maar sinds de release van deze RPG werkte het aan verschillende RPG’s die ook wel die typische Bethesda-feel hebben, maar dan op een veel strakker budget. Denk aan titels als Avowed en The Outer Worlds (2). Verder kennen we ze ook van iets kleinere titels zoals The Pentiment.

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