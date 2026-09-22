Activision gaat aan de slag met Halo

De kogel is door de kerk en Activision is eindelijk aan zet om aan de slag te gaan met Halo vanaf nu. Het team van Halo Studios krimpt en wordt voornamelijk in leven gehouden voor community support binnen de bestaande Halo-titels. Een nieuw ontwikkelteam binnen Activision neemt het stokje over.

Asha Sharma heeft de volgende stap van de grote XBOX-reset aangekondigd via een blogpost. Ondermeer veranderingen binnen management en het samenbrengen van studio’s om te werken aan IP’s die dienen als steunpilaren voor XBOX. Een grote steunpilaar voor XBOX is Halo en deze IP wordt nu ondergebracht bij de makers van de allergrootste first-person shooter-franchise die ooit heeft bestaan.

XBOX verliest opnieuw 268 medewerkers, voornamelijk onderverdeeld binnen Halo Studios en middenmanagement. Dit heeft er voornamelijk mee te maken met het feit dat Halo in het vervolg wordt ontwikkeld door een gloednieuw team binnen Activision. Dit team staat los van de teams die werken aan Call of Duty, alhoewel ze uiteraard wel heel veel kennis uit deze franchise overbrengen naar Halo. Halo Studios focust zich vanaf nu op community support voor de bestaande Halo-games. Het is nog onduidelijk of en hoeveel medewerkers van 343 Industries, of de overkoepelende Halo Studios, worden overgedragen naar het nieuwe ontwikkelteam van Activision.

Goed nieuws voor de shooterfans

Goed nieuws voor fans van het FPS-genre. Halo krijgt de frisse wind die het nodig heeft en wordt bevrijd uit de handen van 343. Killzone krijgt mogelijk een nieuw deel en Bungie heeft zijn excuses aangeboden. Destiny 2 krijgt alle vaulted content terug en er wordt gewerkt aan een nieuw deel binnen de franchise.

Meer over de XBOX-reset? Xbox brengt Obsidian Entertainment onder bij Bethesda.