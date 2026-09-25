Preview | 1666: Amsterdam

Een duitsere wandeling door de Nederlandse geschiedenis, dat is iets dat je niet vaak ziet in een game. Sterker nog, buiten de ‘portie bitterballen’ dialogen uit Call of Duty: Modern Warfare II, kan ik me niet voor de geest halen wanneer er een game over of in Nederland was. Toch is het nu zover en wij hebben deze in vroege toegang mogen spelen.

Van de man die ooit aan de basis stond van Assassin’s Creed krijgen we nu een totaal andere game. Na jaren ontwikkeltijd, veel controverse en discussies omtrent het gebruik van AI, hebben we een speelbare versie in early access. Het wordt echter geen gezellig boottochtje door de grachten van Amsterdam, maar een bovennatuurlijk en soms luguber verhaal over heksen, magie en demonische entiteiten. Wat vinden wij tot nu toe van 1666: Amsterdam?

Drie tijdlijnen

Jij speelt als Noa, een verzamelaar die als taak heeft om de balans in de wereld te bewaken. Ze komt daarbij oog in oog met de Originals. Deze wezens verschuilen zich achter de mensheid en jij moet ze opsporen. Je moet onderzoek doen, aanwijzingen vinden en ontdekken wat er speelt. Dit doe je grotendeels allemaal zelf.

Dat onderzoek is direct ook een interessante feature die veel terug zal komen. Je trekt overdag door Amsterdam om onderzoek te doen en in de nachten zal je die bovennatuurlijke kant bezoeken. Noa beschikt over meerdere vaardigheden, allemaal van magische aard.

Ook het gebruik van verschillende tijdlijnen is een tof idee, waar we ook meerdere malen van 1666 naar 1999 gaan. In 1999 speel je als Clio, die wilt weten wat met haar vader is gebeurd.

Al met al is het verhaal best boeiend tot dusver. De personages zijn interessant en het verhaal trekt je wel echt naar binnen. Het kan verwarrend zijn met drie tijdlijnen, maar ik vermaak me tot dusver prima hiermee.

En de gameplay?

Qua gameplay is 1666: Amsterdam misschien nog wel interessanter. De game draait namelijk niet alleen om het rondmeppen van een stel heksenjagers met je bezem. Overdag ben je vooral bezig met onderzoeken. Wie is een Original? Waar bevindt hij zich? En misschien nog belangrijker: hoe ga je hem uiteindelijk aanpakken?

Daarbij kun je gebruikmaken van verschillende magische vaardigheden. Soms is het makkelijker om iemand ongezien uit te schakelen, terwijl je op andere momenten gewoon vol de confrontatie aangaat. Ook Aaron speelt hierin een belangrijke rol. Als kat kan hij plekken bereiken waar Noa niet kan komen, waardoor je regelmatig tussen de twee wisselt om nieuwe routes of mogelijkheden te vinden.

En eerlijk is eerlijk, dat vond ik een stuk leuker dan ik vooraf had verwacht. Vooral het idee dat je niet simpelweg van objective naar objective loopt, maar daadwerkelijk moet opletten wat er om je heen gebeurt, geeft de game iets eigens.

De combat is helaas een ander verhaal. Die voelt op dit moment nog wat simpel en soms zelfs wat clunky aan. In de eerste uren ben je vooral bezig met aanvallen en ontwijken en de camera werkt niet altijd even lekker mee. Naarmate je meer magie vrijspeelt, wordt het interessanter, maar toch voelt het alsof hier nog een lange weg te gaan is helaas. De potentie is ergens, maar nog ver van zichtbaar..

Amsterdam represent

Het verhaal speelt zich natuurlijk af in onze hoofdstad. Op gebied van graphics is de wereld visueel overtuigend genoeg. Amsterdam is herkenbaar en ook de sfeer is aanwezig. De personages zijn nog niet helemaal overtuigend qua uiterlijk. Ik vind het veelal nogal simplistisch en niet op de juiste wijze. Ook facial animations zijn er nog lang niet, characters kunnen enorm vreemd ogen.

Waar ook nog veel te halen valt, is in de performance. De game zit vol visuele bugs en glitches en heeft ook een slechte performance, zelfs op een mid- tot high-range pc. Ook pop-ins en andere technische problemen treden vaak naar de voorgrond. De art direction komt er vast wel, maar ik hoop dat er nog veel gesleuteld wordt aan de performance.

Voorlopig oordeel

1666: Amsterdam is een game die me ergens intrigeert, maar nog niet overal weet te overtuigen. Er zitten interessante features in, de art direction heeft een sterke opzet en ook het algehele concept kan best nog wel eens ver komen. Maar er is vooral nog genoeg te sleutelen aan zowat ieder aspect van de game.

Al met al ben ik geïnteresseerd in waar dit schip genaamd 1666: Amsterdam naartoe vaart. Hopelijk komt het goed door de Amsterdamse grachten heen, want een game met Nederland als middelpunt, dat op zichzelf klinkt al heel boeiend.