Preview | Switch Sports Resort

De originele Switch Sports game had mij vanaf launch al in de houdgreep, dat zal Switch Sports Resort wederom wéér doen. Op gamescom hebben we een aantal nieuwe game modes kunnen bekijken.

Switch Sports Resort brengt die typische Nintendo‑energie terug waar iedereen meteen in mee rolt. Denk aan zonnige eilandvibes, laagdrempelige minigames en dat “oké, nog één potje dan” gevoel dat spontaan ontstaat zodra je een Joy‑Con oppakt. De game mixt klassieke sporten met nieuwe, luchtige challenges en voelt vooral als een vrolijke party‑starter: snel, toegankelijk en precies chaotisch genoeg om vrienden of familie aan het lachen te krijgen.

Een leuk eerbetoon

Wat Nintendo slim doet met deze titel, is dat het voelt als een warm eerbetoon aan de tijd dat Wii Sports en Wii Sports Resort de woonkamer regeerden. Die simpele, vrolijke minigames waar iedereen meteen in mee kon doen zitten hier weer helemaal in. Nintendo knipoogt duidelijk naar die gouden Wii‑jaren, maar geeft het nét genoeg nieuwe energie en moderne besturing om het opnieuw fris en uitnodigend te maken. Het is precies dat vertrouwde gevoel, maar dan in een nieuw jasje.

Bekende sporten keren terug in Switch Sports Resort

De speelbare demo die wij hebben mogen spelen op gamescom bestond uit een viertal sporten, twee terugkerende sporten en twee totaal nieuwe.

De twee terugkerende sporten waren boogschieten én bowlen. Boogschieten bestond uit een player-vs-player match waarbij je tegelijkertijd kon schieten, hierdoor gaan matches een stuk sneller dan voorheen. Het bowlen was een nieuwe variant, namelijk een 100-pin bowling versie. Dit was voorheen een mode die je alleen singleplayer training kon doen op de Wii, waarbij ook nog een easter egg zat verstopt als je de bal op een bepaalde manier wist te gooien. In Switch Sport Resorts kun je dus nu eindelijk 100-pin bowling tegen je vrienden doen! Naar mijn vermoede zit de oude easter egg nog steeds verstopt, dus probeer het zeker uit!

Ook hebben we twee nieuwe sporten kunnen spelen, die verbazingwekkend leuk waren. Als allereerst mochten we duimworstelen tegen elkaar, waarbij je met je joycon heen en weer moet bewegen om de ander te vermijden of juist uit zijn greep los te breken. Met de simpele R-knop kun jij een aanval uitzetten en mogelijk je vijand vast pinnen.

Mocht duimworstelen niet jouw ding zijn, dan kun je ook aan de slag met Jetski rijden. Dit is simpelweg racen tegen elkaar, maar dan met motion controls. De joycons houd je zo vast alsof je echt op een jetski zit en met een twist van je rechterpols kun je een extra boost krijgen. Het sturen doe je door te doen alsof je op een echte jetski zit, wat een leuke manier is van spelen maar wel spierpijn op kan wekken (mag ook wel voor een Sports-game).

Binnenkort beschikbaar