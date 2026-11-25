Exoprimal, de live-service dino-shooter van Capcom, gaat uitsterven in 2027. Capcom heeft aangekondigd dat de komeet die al het leven op de servers gaat opeisen op 29 september 2027.

Een heuse Dino Crisis, maar niet degene waar we op hadden gehoopt van Capcom. De game lanceerde dan ook met matig enthousiasme en ondanks de brede kaken van de dino’s had de live-service shooter van Capcom weinig bijt. Wij gaven de game in 2023 een 6,5 en hebben er na de reviewperiode eigenlijk niet meer naar om gekeken.

End of Service Announcement We regret to announce that #Exoprimal will be ending service as of Sep. 29 2027, 8pm PDT / Sep. 30 2027, 4am BST. Thank you, Exofighters, for your support over the years. For more details, please visit the official website: https://t.co/0vmo3NjXuv https://t.co/48paSq8gZF — Exoprimal (@exoprimal) November 25, 2026

Capcom heeft kort na de lancering nog geprobeerd om de game interessant te houden met samenwerkingen met Monster Hunter en andere Capcom-franchises, maar ook dat heeft niet veel meer losgemaakt.