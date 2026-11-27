Aeterna Lucis, de game die uitgesteld werd om een gelijktijdige release met Hollow Knight: Silksong, en opvolger van Aeterna Noctis komt volgende week uit.

Aeterna Lucis

Aeterna Lucis zal op 3 december te spelen zijn. Uit de handen van de Spaanse indie studioe Aeternum Game Studios komt de opvolger van Aeterna Noctis, een geliefde metroidvania met cult following die uitkwam in 2021. De game zal op PS4, PS5, PC, de Xbox consoles en natuurlijk Nintendo Switch te spelen zijn. Hoewel Aeterna Lucis werd uitgesteld om Hollow Knight: Silksong uit de weg te gaan lijkt het nu weer te botsen. Team Cherry komt namelijk vandaag nog met een update rondom Sea of Sorrow, de DLC voor Silksong.

De developer heeft besloten toch door te zetten met de release op 3 december en heeft het jaar aan extra development goed benut. Niet alleen zijn loading screens compleet verdwenen, ook zijn drie core engine systemen opnieuw opgebouwd. Static lighting is vervangen door real-tiime dynamische systemen en de mini-map heeft een nieuw design gekregen. Met seamless traversal is dit een nieuwe stap in het genre. De meeste metroidvania games maken gebruik van een loading pauze op het moment dat je een nieuwe zone in gaat.

Aeternum ging onlangs in op het nieuws dat Team Cherry onthulde. Ze zijn dan ook niet van plan de strijd aan te gaan met de Hollow Knight developers, maar kiezen juist om door te gaan met de 3 december release omdat ze fans niet nog langer willen laten wachten. Mocht het dan toch zo zijn dat zowel Sea of Sorrow als Aeternum Lucis tegelijk uitkomen zullen er geen verliezers zijn volgens de studio. De echte winnaars zullen fans van het metroidvania genre zijn. Toch is de studio open over de nerveusheid die ze voelen.

Die gevoelens ontbreken bij ons. De footage die we tot nu toe van de aankomende titel hebben gezien oogt indrukwekkend. Het eerste deel is op het moment van schrijven voor 6 euro te downloaden op Nintendo Switch. Helaas hangt er in de Playstation store nog steeds een stevig prijskaartje aan vast.