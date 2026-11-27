Sea odf Sorrow: Vandaag om 16:00 uur komt Team Cherry met een Cherry Time! Special Presentation waarin infotmatie over de Silksong DLC behandeld zal worden.

De geruchten gaan dat we een release date voor Sea of Sorrow, een DLC voor Hollow Knight: Silksong. Dit heeft voor enige frustratie gezorgd bij Aeternum game studios, de developers van de aankomende Aeterna Noctis sequel: Aeterna Lucis. De game werd eerder uitgesteld om een gelijktijdige release met Hollow Knight: Silksong te voorkomen. Nu dat er een DLC aankomt en Team Cherry zich klaarmaakt om hier meer over los te laten bestaat de kans dat Hollow Knight: Silksong Sea of Sorrow gelijktijdig met Aeterna Lucis zal uitkomen op 3 december.

Dat belooft natuurlijk weinig goeds gezien de enorme hype om de Hollow knight franchise heen. Voor fans van het metroidvania genre is het echter win win. Beide games zijn enorm geliefde titels binnen het genre. We zijn er dus verzekerd van dat we goed voorzien zullen zijn deze winter. Of Sea of Sorrow dit jaar nog gaat uit komen of niet.

Bekijk de Cherry Time! Special Presentation hier wanneer deze om 4 uur vanmiddag live gaat

Sea of Sorrow

Voor Team Cherry is het een goede periode geweest. Hollow Knight: Silksong brak sinds release in 2025 allerlei records, zorgde voor problemen met alle storefronts en verkocht uiteindelijk 7 miljoen keer. Daarnaast zijn er natuurlijk nog een hele hoop spelers die de game vie Gamepass oppakkten. Sea of Sorrow, een nautical-themed DLC, zal gratis te downloaden zijn wanneer deze uitkomt. Volgens Team Cherry zal dat dit jaar nog zijn. Tenzij er een surprise release komt na de presentatie zal dat dus december worden.

Wij kijken enorm uit naar de Hollow Knight: Silksong DLC maar houden ook Aeterna Lucis in de gaten gezien ook dit een opvolger is van een enorm geliefde en uitdagende metriodvania die indrukwekkend in omvang was.