Animal Crossing New Horizons krijgt goede cijfers

Animal Crossing New Horizons staat letterlijk om de hoek. In de huidige quarantaine situatie komt de game als geroepen en gelukkig lijkt het er op dat we er veel plezier aan mogen beleven. De game krijgt goede cijfers van de media.

Op moment van schrijven heeft Metacritic 42 scores opgeteld en ligt het cijfer op dit moment op een gemiddelde van 91. Er staan veel tienen en negens tussen het lijstje, maar zelf mogen de fans aankomend weekend een beoordeling vellen.

We hebben de nieuwe features al eerder voorbij zien komen en het lijkt dan ook op een zeer complete versie van Animal Crossing. Niet heel erg vreemd dat de meeste er zo positief over zijn. Als we de game vergelijken met andere games uit de franchise doet New Horizons het niet slecht! Zo krijgt de GameCube uitgave een gemiddelde score van 87. Animal Crossing New Leaf voor de 3DS doet het bescheiden iets beter met een score van 88. De DS game draagt een solide score van 86.

Een geliefde franchise dus. Dat wisten we natuurlijk al, maar wat nu opnieuw bewezen is, is dat Nintendo net zo veel liefde voor de franchise heeft als de fans. Want New Horizons lijkt het weer net een stapje verder te schoppen met schitterende cijfers.

Kijk jij er naar uit om de game te spelen aankomend weekend? Ga je samen met je vrienden je eigen eiland helemaal personaliseren, of ga je in je eentje aan de slag? Heb je nog geen Switch en ga je voor de ontzettend toffe Animal Crossing New Horizons editie? Laat het ons weten! Met welke games ga jij de quarantaine periode tegemoet aankomende weken?