Er is nieuwe Animal Crossing: New Horizons informatie!

Animal Crossing: New Horizons komt op 20 maart exclusief uit voor op de Nintendo Switch. Vandaag, om 3 uur om precies te zijn, was er een Nintendo Direct te zien met veel gameplay en informatie. Dit hebben wij even voor je samengevat!

Er zijn een aantal dingen nieuw voor de Animal Crossing franchise. Waaronder een nieuw onbewoond eiland om leven naartoe te halen en er ook gelijk een op te bouwen. Wat bijzonder is, is dat de dag-en-nacht-cyclus gelijk loopt aan het echte leven. Is het hier nacht? Dan is het in jouw game ook nacht. Ook wisselen de vier seizoenen zich af. Vanuit doe-het-zelfplannen kan je genoeg meubilair en spellen maken. Ook kan je kleuren vrijspelen terwijl je speelt. Nook zal je van genoeg basisvoorzieningen voorzien, zoals je eigen NookPhone! Maak foto’s en gebruik apps zoals de plattegrond. Ook vind je de Nook-Miles in de game, waar je bepaalde uitdagingen en doelen kunt stellen en aangaan. Vanuit hier zul je rijkelijk beloond worden.

Je kan in Animal Crossing met 8 spelers op hetzelfde eiland wonen. In de spelstand genaamd Buurten kan je drie vrienden uitnodigen, zodat je met zijn vieren over het eiland kan wandelen. Je kunt tools krijgen om meer land te ontdekken en vergunningen krijgen om meer land aan te leggen. Ook kan je naar willekeurige andere eilanden vliegen. Met het nieuwe NookLink kan je QR codes via de smartphone scannen om items uit oudere games over te vliegen. De game heeft ook support voor Amiibo.

Animal Crossing zal gratis updates krijgen en er zullen diverse evenementen tevoorschijn komen van tijd tot tijd. Na langer spelen kan je nieuwe faciliteiten vrijspelen waaronder musea en meer! Er kunnen bezoekers langskomen met spullen die normaal niet te verkrijgen zijn, dus hou je ogen en oren goed open. Bekijk de volledige Animal Crossing Direct hier beneden!