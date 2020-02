Archaeology skill verschijnt 30 maart in Runescape

Archaeology behoort tot één van de krachtigste skills in Runescape. Vijf enorme grote gebieden worden worden toegevoegd aan de game die vol liggen met artefacten en andere voorwerpen die gebruikt kunnen worden voor de nieuwe skill. Dankzij de nieuwe skill duiken spelers ook weer diep in het verhaal van Runescape en worden er nieuwe deuren geopend om het verhaal van de Elder Gods verder te gaan verkennen.

Zowel gratis als betalende leden kunnen aan de slag met skill. Het limiet is gesteld op 120, dus spelers hebben een lange weg te gaan. Zoals de naam van de skill je doet vermoeden moeten spelers oude artefacten opgraven en herstellen. Dit doe je onder andere door oude verlaten tombe’s te gaan verkennen zoals Nathan Drake en Lara Croft. Door succesvol de oude artefacten te herstellen ontgrendel je nieuwe handige bonussen voor je personage zoals een boost in adrenaline, onbeperkte energie en nog veel meer.

Dave Osborne, Lead Designer van RuneScape:

“Archaeology is zoveel meer dan een skill. Elke nieuwe locatie vertelt een verhaal, wat belangrijke nieuwe manieren gaat opleveren om RuneScape te spelen wanneer de skill vanaf 30 maart beschikbaar is in de game. Terwijl spelers relikwieën bekrachtigen, artefacten blootleggen en hun archeologische vaardigheden verbeteren, worden geheimen van de toekomstige verhaallijn onthuld. We kunnen niet wachten om de komende maanden meer van het mysterie rondom Archaelogy te onthullen.”