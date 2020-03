Call of Duty Warzone vanaf vandaag gratis speelbaar

De inmiddels al vaker gelekte Battle Royale mode van Call of Duty Modern Warfare verschijnt vandaag voor alle platformen. Het beste nieuws is: Gratis! Call of Duty Warzone is een gratis standalone game, met gedeelde voortgang in Modern Warfare indien je de game in je bezit hebt.

Net als in Modern Warfare geldt ook dat cross-play een feit is. PC, Playstation 4 en Xbox One spelers kunnen met elkaar samenspelen. Er kunnen tot wel 150 spelers in één map. Verdansk is de locatie voor Warzone en kent op zijn minst 300 bekende punten en locaties. De gebieden in de map zijn heel divers. Van een drukke stad, naar rustige dorpjes, een vliegveld en nog veel meer. Activision wilt haar nieuwe Battle Royale game onderscheiden van het gros en dat pakken ze op de volgende manier aan.

Hoe is Warzone anders dan andere BR games?

In Warzone kunnen spelers tot maximaal in teams van 3 met elkaar samen spelen in twee modes. Een traditionele Battle Royale mode en een gloednieuwe Plunder mode. In de Plunder mode is het de bedoeling dat spelers zoveel mogelijk geld bij elkaar rapen. De squad met het meeste geld aan het einde van de ronde heeft gewonnen. Geld vind je door kisten te doorzoeken, andere spelers uit te roeien en door in-game opdrachten, ‘contracts‘ te voltooien. Iedere squad kan maar één contract tegelijk actief hebben. Deze belonen je vervolgens met geld en andere voorwerpen op bonussen.

Geld speelt ook een rol in de Battle Royale mode want hier kunnen spelers voorwerpen mee kopen bij de Buy Stations. Items zijn gevarieerd zoals Killstreaks, redeploy tokens en self-revive kits. Het opnieuw terugkeren in de game is dus ook een dingetje in Warzone. Redeploy tokens zijn daarin niet de enige manier om terug te keren.

Enkel in de Battle Royale mode worden spelers opgesloten in de Gulag als je wordt afgeschoten. Hier bevind je je vervolgens met de andere gevangenen. Je kan nu toekijken hoe de gevangenen vechten voor hun levens. Je wordt in een 1 tegen 1 gevecht gezet en als je wint, mag je terug het veld in. Verlies je? Dan moet je hopen dat je Squad genoeg geld bij elkaar raapt om je terug te roepen.

Duik jij vandaag de nieuwe Battle Royale game van Call of Duty in?