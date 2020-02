De spanning is weer helemaal terug in de LEC

De competitie in de LEC ligt weer wagen wijd open. Deze spring split liggen de teams dichter bij elkaar dan ooit. Tussen de nummer één en nummer zeven zitten slechts twee punten tussen. De top vier staan allemaal met elkaar gelijk in punten en worden gevolgd door twee teams die één punt op ze achter lopen. Alleen de drie teams onderaan weten maar niet de aansluiting te vinden met de rest van de competitie. De volledige stand kunnen jullie hier terug vinden.

De vrijdagavond begon voortvarend voor de drie teams die bovenaan de ranglijst van de LEC stonden. Misfits Gaming, G2 Esports en Origen wonnen hun games. In de best of de rest game tussen Schalke en Team Vitality was het Schalke 04 die de confrontatie wist te winnen. Op de zaterdagavond vielen de top drie teams één voor één om. Misfits Gaming liets zich verrassen door Rogue. G2 Esports werd verslagen door MAD Lions en Fnatic wist de match of the week te winnen van Origen. Doordat Fnatic beide games won van het weekend, sluit het team aan bij de top drie.

Misfits Gaming MAD Lions Team Vitality Schalke 04 Excel Esports G2 Esports Origen SK Gaming Rogue Fnatic SK Gaming Team Vitality Excel Esports Schalke 04 Misfits Gaming Rogue MAD Lions G2 Esports Origen Fnatic

Komend weekend zal het in teken staan van de game tussen Fnatic en Misfits Gaming. Beide teams staan bovenaan de ranglijst. Febiven de midlaner van Misfits Gaming neemt het op tegen zijn oude team en teamgenoot Rekkles. Wie van de twee kan zijn team loodsen naar de winst? Nog een game om in de gate te houden is de game tussen Rogue en Origen. Origen staat bovenaan de ranglijst maar Rogue volgt ze op de voet met één punt verschil.

Speelschema LEC week 6