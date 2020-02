Nederlander Febiven verslaat koploper in de LEC.

Nederlander Febiven heeft met zijn team Misfits Gaming afgelopen weekend gewonnen van de koploper G2 Esports. In een sensationele game wist Febiven en zijn teamgenoten de nog ongeslagen G2 Esports te verslaan. G2 Esports beleefde een bijzonder slecht weekend. Een dag na het verlies werd er ook de tweede dag van het LEC weekend verloren. De nog puntloze Schalke 04 wist iedereen te verbazen en de winst te pakken. Hierdoor konden teams als Misfits Gaming en Origen op gelijke hoogte komen met G2 Esports.

Met dubbele verlies van G2 Esports is de spanning in de LEC weer helemaal terug. Drie teams delen nu de koppositie gevolgd door drie teams met één punt achterstand. De volledige stand van zaken kunnen jullie hier bekijken. Fnatic kon gebruik maken van het verlies van G2 Esports. Maar het team verzuimde zijn tweede wedstrijd tegen MAD Lions te winnen. Misfits Gaming en Origen deden dat echter wel. Enige team in de competitie dat nog niet wist te winnen is Team Vitality. Ondanks wissels in het roster blijft het team puntloos.

MAD Lions Origen Excel Esports SK Gaming Team Vitality Fnatic Rogue Schalke 04 G2 Esports Misfits Gaming Misfits Gaming Team Vitality SK Gaming Rogue Schalke 04 G2 Esports Origen Excel Esports Fnatic MAD Lions

Komend weekend zal de LEC in teken staan van de game Origen tegen Fnatic. Origen is weer bezig aan een sterke spring split net zoals vorig jaar. Fnatic daarentegen is weer zoekende ook net zoals vorig jaar. De eerste ontmoeting van dit jaar was Origen te sterk voor Fnatic. Kan Fnatic revanche nemen voor die game en Origen verslaan? Of gaat Origen Fnatic voor een tweede keer verslaan in de spring split? G2 Esports kunnen zij de draad weer oppakken en games winnen? Of gaan ze weer een paar verliespunten krijgen? En kan Febiven de winstreak van zes games in leven houden en het naar een acht winstreak brengen?

Speelschema LEC week 5