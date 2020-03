Drie teams aan de leiding in de LEC

Drie teams hebben de leiding gepakt in de LEC. We zagen eindelijk weer een weekend waarin de sterkste teams van de League beide games wonnen. Fnatic , Origen en G2 Esports wonnen hun beide confrontaties. Hiermee slaan ze een kleine gat met de teams onder hun. Van de drie teams was het vooral Fnatic die indruk maakte. Ze versloegen met gemak de sterke Misfits Gaming en de worstelende Schalke 04. G2 Esports won van SK Gaming en Team Vitality, de twee laagvliegers van de competitie.

Origen de derde team dat bovenaan staat in de LEC, won de games tegen Schalke 04 en Rogue. Tegen Schalke 04 had Origen grootste moeite mee. Er was een backdoor voor nodig om de nummer negen te verslaan. Maar een dag later zag het team er weer goed uit toen ze Rogue overtuigend versloegen. Misfits Gaming wist na het verlies tegen Fnatic weer een game te winnen tegen SK Gaming. Rogue verloor dan wel van Origen maar een dag eerder wisten zij Excel Esports te verslaan. Play-offs ligt nog ruim in de handen van Misfits Gaming en Rogue. De huidige stand van zaken kunnen jullie hier terugvinden.

Rogue Excel Esports Team Vitality MAD Lions Fnatic Misfits Gaming Schalke 04 Origen G2 Esports SK Gaming Misfits Gaming SK Gaming MAD Lions Excel Esports Fnatic Schalke 04 Rogue Origen G2 Esports Team Vitality

Komend weekend zit het vol met geweldige games om te kijken. De top drie teams spelen bijna allemaal tegen elkaar. Het is voornamelijk aan G2 Esports om zijn twee concurrenten in de LEC te verslaan. Op vrijdag speelt G2 Esports tegen Origen. Een dag later speelt het tegen zijn rivaal Fnatic. Origen speelt daarnaast ook nog is tegen Misfits Gaming. Onderaan de ranglijst wordt ook nog gestreden om nog in aanmerking te komen voor de playoffs. SK Gaming en Schalke 04 hebben beide twee punten. Wie van de twee kan de ander verslaan en op drie punten komen?

Speelschema LEC week 7