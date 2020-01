Esports: Dutch League en Belgian League beginnen vandaag!

Het nieuwe League of Legends seizoen begint vanaf vandaag. We beginnen de week met de Belgian League en Dutch League. Aan het einde van de week zal de LEC starten met de spring split van 2020. Vandaag bekijken we de speelschema’s van de Dutch en Belgian League. Vanavond zullen de eerste games worden gespeeld bij onze zuiderburen. Morgenavond is onze eigen land aan de beurt.

Komende weken kunnen we elke maandag en dinsdag avond genieten van de games in de Belgian League en die van de Dutch League. In België wordt er afgetrapt met de game Brussels Guardians tegen RSCA Esports. Daarna zal de game Sector One tegen Timeout Esports plaats vinden. Brussels Guardians mag dan voor de tweede keer aan de bak maar dan tegen KVM Esports. Tot slot van de avond wordt er afgesloten met de featured match Sector One tegen Aethra Esports. Sector One wordt gezien als grote titel kandidaat voor de titel. Aethra Esports kan met hun huidige team in de top drie van de League eindigen. Kan Sector One zijn favoriete rol waarmaken en Aethra Esports verslaan? Of zien we waarom Aethra Esports in de top drie thuis hoort?

Morgenavond is het tijd voor de Dutch League. Hier wordt er afgetrapt met mCon Esports tegen Echo Zulu. Na die game wordt de featured match gespeeld tussen Team THRLL en PSV Esports. Beide teams hebben een sterke roster en die van PSV Esports wordt zelfs als titelfavoriet gezien naast de Defusekids. Wie kan de eerste klap uitdelen in deze spannende match-up? Na deze spannende game kunnen we even bijkomen met mCon Esports tegen Dynasty. De avond wordt vervolgens afgesloten met nog een kraker voor Team THRLL. In de laatste game mogen ze tegen de andere titelfavoriet aantreden: Defusekids. Kan Team THRLL beide titelkandidaten verslaan? Of begint Team THRLL met een 0-2 start aan de Dutch League?