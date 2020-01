Esports: Dutch League rosters van de teams zijn bekend.

In Nederland staat het nieuwe League of Legends esports seizoen op het punt te beginnen. De teams die hieraan meedoen hebben inmiddels hun rosters bekend gemaakt voor het komende seizoen. Vandaag nemen we jullie mee in een vogelvlucht langs alle spelers die de strijd aangaan om de beste van Nederland te worden. Bij het zien van de rosters beloofd het in ieder geval een spannende competitie te worden.

Het is goed om te zijn dat er in de Dutch League veel voorkeur is uitgegaan naar lokale spelers. Op vier spelers na hebben alle spelers een Nederlandse achtergrond. En maar goed ook want er zijn genoeg talentvolle spelers van Nederlandse bodem. Defuse Kids is bijvoorbeeld een team dat vol zit met talentvolle spelers. Alois in de toplane wordt gezien als de beste toplaner van Nederland op dit moment. Chapapi op de midlane, Hades in de jungle, Goose als AD en Nightmares op support zijn stuk voor stuk sterke en talentvolle spelers. Nog een team dat vol zit met sterke spelers is PSV Esports. Albetrayber in de jungle, Furuy op de midlane en Kitty als AD zijn sterke spelers met bewezen prestaties. Zhergoth op toplane en de Belgische Anthrax als support maken dit team af.

Maar de Dutch League kent nog een paar sterke teams. Echo Zulu al jaren een bekende naam heeft een sterke roster bij elkaar geraapt. Mke op toplane, Dommy in de jungle, Baba en Karnemel op de midlane, Jkalam op AD en Boomin op support. Echo Zulu is daarmee een team om rekening mee te houden. Team THRLL is ook een team waar je rekening mee moet gaan houden. Sebs op de toplane, Flawed en dONNIE in de jungle, Raqo op de midlane, MechaNics en de Belgische Mytheos op AD en Atrocez als support. En daarna hebben we nog twee teams waarvan we nog niet weten wat we daarvan moeten verwachten. Dynasty komt met Looca op toplane, RedNose Panda in de jungle, Silas op midlane, Aldwar op AD en Bardo als support. mCon Esports is het team met twee buitenlandse spelers: weka op toplane en Cheelm in de jungle. Daarbij komen de Nederlandse Sumi op midlane, Reality op AD en masterwork op support.