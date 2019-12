Expedition gamemode nu beschikbaar in CONTROL

Tijdens de Game Awards worden niet alleen prijzen uitgereikt aan de beste games van het afgelopen jaar, maar er worden ook gloednieuwe games aangekondigd. Daarnaast zien we ook een aantal updates voorbij komen voor al bestaande games.

Zo ook een game bekend als Control. De Expedition game mode voor Control is vanaf nu beschikbaar voor alle platformen.

Daarnaast maakt Remedy bekend dat de eerste betaalde DLC voor de game op 26 maart verschijnt. Hiermee zal het verhaal van Control iets worden uitgebreid. Tot het zo ver is kunnen spelers aan de slag met de Expeditions mode in verschillende moeilijkheidsgraden.

Wij hebben Control eerder dit jaar gecheckt en zijn het dan ook zeer eens met het feit dat de game meedingt voor het spel van het jaar. Je kunt onze volledige review hier terug lezen!

“Control is één van de vreemdste, meest interessante, maar vooral mooiste games van deze generatie. Control is een game die je gespeeld moet hebben deze generatie. De personages, het verhaal, de gameplay en hoe alles in elkaar steekt is gewoon magnifiek.”

Spelers kunnen nu aan de slag met Expeditons en zal volledig gratis zijn voor alle Control spelers. Dit is slechts één van de vele onthullingen tijdens de Game Awards. Benieuwd naar meer? Microsoft heeft haar nieuwe generatie Xbox onthuld. Xbox Series X is de naam en het lijkt een beetje op een PC. Ongetwijfeld horen we daar snel meer over. Mocht dat nog niet genoeg zijn heeft Sony ook een gloednieuw game onthult: Godfall. Deze verschijnt exclusief voor Playstation 5 en de Epic Games Store. JA dat lees je goed. PLAYSTATION 5!

Ben jij al aan de slag gegaan met Control? Ga je de game weer oppakken nu de nieuwe update eindelijk verschenen is? Wij gaan er mee aan de slag tot we eindelijk verder mogen met de nieuwe content in maart!