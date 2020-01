Gamen op Heroes Dutch Comic Con

We waren al te vinden op de Heroes Dutch Comic Con Wintereditie. Over onze avonturen kun je hier terecht. We kijken nog met veel plezier terug op het evenement en kijken uit naar het nieuws wat dit jaar brengt. Zoals de Heroes Dutch Comic Con de Voorjaarseditie op 28 en 29 maart (2020)! En daar is iets speciaals omtrent gamen aan de gang, wij vertellen je het allemaal…

Op de Heroes Dutch Comic Con zullen namelijk toffe toernooien plaats vinden! HDCC wil zich namelijk ook wat meer gaan richten op de gaming community in Nederland. Op deze manier komen er hopelijk nóg meer gamers naar het evenement. Want we kunnen niet alleen maar kijken naar de wedstrijden. Uiteraard kan de gewillige gamer zich ook opgeven om mee te spelen! Zo kan je je speelkunsten aan iedereen laten zien maar ook bonden over je favoriete games. Een hele toffe uitdaging dus!

Er zijn drie games uitgekozen waar je je skills op los kan laten:

Overwatch (6 vs. 6)

Overwatch, een kleurrijke, lore-bevattende game waar je met teams van zes tegen elkaar speelt voor verschillende objectieven. Speel met jouw team tegen zes andere spelers en ontwikkel je strategie. Voor deze strategie kan je kiezen uit bepaalde heroes die allemaal wat anders kunnen. Je kan gaan voor tanks, DPS karakters of je speelt support. Kies uit 31 verschillende karakters met ieder verschillende eigenschappen. Probeer met je team te winnen in verschillende game-modes. Zoals een bepaald punt overnemen en verdedigen of een Payload duwen naar een punt. Werk samen en win!

League of Legends (5 vs. 5)

League of Legends is een game dat barst van de strategie. Met een keuze uit meer dan 100 karakters kan je een divers team samenstellen met de andere spelers. Met beeld van bovenaf is het de bedoeling dat je bepaalde objectieven gaat halen. Alleen staat er een team tegenover je dat hetzelfde moet behalen. Het draait allemaal om die ene Nexus, wordt die vernietigd, dan is het spel afgelopen. Met drie grote wegen naar de basis van de tegenstander en een jungle gevuld met gekke monsters is het aan het team om strategisch de vijand uit te schakelen. Een game dat al jaren een grote naam is in de Esports wereld en een diverse en interessante community heeft maakt dat eigenlijk iedere gamer het spel wel kent. Stel je perfecte team samen met je bondgenoten, speel samen, communiceer, farm en push tot de overwinning!

Super Smash Bros Ultimate

Op zaterdag zullen spelers in een 1 tegen 1 gevecht strijden en op zondag in 2 versus 2 battles in de game Super Smash Bros Ultimate. Deze populaire Nintendo game is een groot favoriet bij veel gamers. Kies uit tientallen helden die we bijvoorbeeld kennen van vroeger (zoals Mario, Jigglypuff en Donkey Kong) die allemaal eigen sterke kanten hebben die je in jouw strijd kunnen helpen. Kies je karakter en begin met rammen op die knopjes, of ben je zo goed geschoold dat je juist alle combinaties kent… Een tof spel voor jong en oud, je moet alleen bestendig zijn tegen chaotische speelvelden en je hebt de grootste plezier!

Om mee te doen aan de evenementen op Heroes Dutch Comic Con koop je een normaal ticket voor het evenement én een additional ticket voor de Gaming Toernooien (deze vind je onder de normale tickets als je iets naar beneden scrollt). De game tickets zullen €5,- boven op je normale ticket kosten. Schrijf je vooral in want HDCC verwelkomt iedereen die op de gaming stage zijn kunsten wilt laten zien in één van de games. Zo kan jij je ook een Esports kampioen voelen!

Start jij alvast met trainen? Dan zien we je daar!