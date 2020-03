Play-offs in de Dutch League en Belgian League

De play-offs van de Dutch League en Belgian League zijn begonnen. Vorige week is de eerste play-offs match gespeeld hier in Nederland. Gisteren werden de twee matches gespeeld in België. Vanavond staat de tweede play-off match in Nederland op het programma. Team THRLL neemt het op tegen Dynasty, twee teams die moeizaam begonnen, maar uiteindelijk wisten zij zich naar de play-offs te knokken. Later deze week zullen de derde matches in beide Leagues gespeeld worden.

In de Dutch League werd er vorige week al afgetrapt met de play-offs. In de eerste match speelde PSV Esports tegen de Defusekids. Beide teams werden vooraf als favoriet bestempeld. PSV Esports maakte die rol waar en Defusekids had even last van een vormdip. Maar in de eerste match was daar niks van te zien. Beide teams gingen hard tegen hard en gaven drie spannende games af aan de kijkers. Het was PSV Esports die echter tweemaal een betere draft hadden dan Defusekids. En daarmee wonnen zij een plek naar de finale. Vanavond wordt de game tussen Dynasty en Team THRLL gespeeld. Winnaar hiervan neemt het op tegen Defusekids in de derde match. Winnaar daarvan neemt het vervolgens op in de finale tegen PSV Esports.

Gisteren werden de eerste twee matches gespeeld van de Belgian League. In de eerste match hadden we Sector One tegen Timeout Esports en in de tweede match RSCA Esports tegen KVM Esports. Beide matches waren vooral eenzijdig. Sector One en titelfavoriet van deze League versloeg Timeout Esports met 2-0. RSCA Esports wist op hun beurt ook af te rekenen met KWM Esports. De match eindigde in een 2-0 overwinning voor RSCA Esports. Morgen nemen Timeout Esports en RSCA Esports het tegen elkaar op voor een plek in de finale. De winnaar zal dan moeten strijden tegen Sector One in de finale strijd.