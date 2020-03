PSV Esports verliest van Defusekids in de Dutch League

PSV Esports is niet langer ongeslagen in de Dutch League. Vorige week werd er verloren van de Defusekids. Het ging voor PSV Esports al vrij snel in de game bergafwaarts met het team. Nog voordat er tien minuten waren gespeeld, had Defusekids een gold lead van bijna 2000. Defusekids gaf deze gold lead niet meer weg. Binnen 30 minuten was het gedaan met PSV Esports en hun ongeslagen status. Is Defusekids weer terug van weg geweest? En kunnen zij de Dutch League weer spannend maken?

Naast de winst op PSV Esports, moest Defusekids nog een game spelen in de Dutch League. Na de overwinning op PSV Esports werd er later op de avond ook mCon esports verslagen. De strijd om de tweede plek ligt nu helemaal open tussen Defusekids en Dynasty. Dynasty moest zelf ook twee games spelen. In de eerste game werd er gespeeld tegen Echo Zulu. Echo Zulu kon geen weerstand bieden. Hiermee is Echo Zulu definitief uitgeschakeld voor de play-offs. In de tweede game verloor Dynasty van Team THRLL. Doordat Dynasty verloor, kon Defusekids de tweede plek overnemen. De huidige stand kunnen jullie hier terug vinden.

Vanavond word de laatste speelweek gespeeld in de Dutch League. Als we kijken naar de games die worden gespeeld, zijn er twee games waar het meeste op het spel staat. Om vierde plek en laatste plek voor play-offs wordt nog gestreden. Team THRLL en mCon esports spelen vanavond tegen elkaar voor de definitieve beslissing. Bij winst van mCon esports zal er een tiebreaker game komen. Wanneer Team THRLL wint nemen we afscheid van mCon esports. Het gevecht om plek twee gaat tussen Dynasty en Defusekids. Ook zij staan vanavond tegenover elkaar. PSV Esports en Echo Zulu spelen vanavond twee keer tegen elkaar. In theorie kan er nog een tie breaker komen voor plek één. Echter voor die scenario dient Echo Zulu twee keer te moeten winnen van PSV Esports en Defusekids dient te winnen van Dynasty.