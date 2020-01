PS5 logo aangekondigd tijdens CES 2020

Sony heeft een afspraak met Captain Obvious gehad voor het aankondigen van het nieuwe logo voor de Playstation 5. Sony’s Jim Ryan kwam on stage om dit logo te showcasen aan het aanwezige publiek.

Niet alleen het PS5 logo werd aangekondigd, of ja, toch wel… Ryan sprak kort over sommige features zoals 3D audio geluid, extra triggers op de nieuwe controllers, een snellere SSD en ray-tracing. Ryan sloot de presentatie af met te laten weten dat meer informatie over onder andere de game line-up nog zal komen. Fans waren een beetje teleurgesteld, en terecht. Ja, het is leuk om meer informatie te krijgen over de PS5, met alle respect. Maar, of dit dan de juiste plek was om zoiets kleins te showcasen, dat weet niemand.

De PS5 komt tijdens de feestdagen dit jaar nog uit, samen met de Xbox Series X. Blijf zeer zeker onze website in de gaten houden voor meer informatie wanneer deze volgt. Wij zullen ook meer CES 2020 hardware en futuristische concepten aan jullie laten zien de komende week.