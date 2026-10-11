Review | Ace Combat 8: Wings of Theve

Zeven jaar na Skies Unknown keert Project Aces terug met een nieuwe oorlog in Ace Combat 8: Wings of Theve. Een nieuw verhaal volledig in Unreal Engine 5, met dit keer ook meer multiplayer fun!

Ace Combat, vroeger ook wel bekend als Air Combat, is al sinds de eerste PlayStation een vaste naam voor iedereen die graag met een straaljager door de wolken scheurt. Het is geen echte vliegsimulator, maar eerder een arcade-vliegreeks van Bandai Namco. Fictieve landen, fictieve oorlogen en dogfights waarbij vooral de actie telt, niet het realisme. Zelf ben ik door m’n pa ooit op de PS1 begonnen en heb ik sindsdien meerdere delen gespeeld.

Het laatste deel, Ace Combat 7: Skies Unknown uit 2019, vond ik heel vet. Die game verkocht ruim zeven miljoen exemplaren, dus de lat voor Ace Combat 8: Wings of Theve lag meteen hoog. Na zeven jaar wachten is dit het eerste hoofddeel sinds die game. Mijn verwachtingen waren simpel. Ik wilde dat het verhaal verder ging en ik hoopte op extra content. Dus meer te doen dan alleen de campaign uitspelen en daarna online een potje versus spelen. Heeft Project Aces dat waargemaakt in Ace Combat 8: Wings of Theve? Dat lees je hieronder.

Een nieuwe oorlog, een bekende wereld

Wings of Theve speelt zich af in 2029, zo’n tien jaar na Ace Combat 7. Je hoeft die game niet gespeeld te hebben om het verhaal te snappen, want het gaat om een nieuwe oorlog met nieuwe personages. Je blijft wel gewoon in het bekende Strangereal-universum, dus fans van de reeks herkennen de wereld.

De Republic of Sotoa is de Federation of Central Usea (FCU) binnengevallen en heeft de hoofdstad Theve ingenomen. Jij bent een anonieme piloot van de FCU Navy die op de carrier Endurance terechtkomt. Daar zit je ook tussen de missies door. De naam van de game is meteen je callsign: “Wings of Theve”.

Je kunt kiezen uit meer dan dertig vliegtuigen en hebt een squadron om aan te sturen. Dit kun je doen door hen orders te geven in missies; zo kun je kiezen hoe iedereen zich gedraagt en welke targets prioriteit krijgen.

De campaign is dit keer een stuk interactiever. Je volgt in first-person view een personage, en bestaat het verhaal niet uit traditionele cutscenes die je kunt skippen. Je wordt echt in de hoofdrol gezet en zit er dus middenin. Soms moet je reageren op karakters en heb je de vrijheid om de camera te bewegen. Helaas zit er geen echte free roam mode in, maar het geeft de story veel meer diepgang dan eerdere delen.

Het verhaal overal heeft wat weg van de Call of Duty: Black Ops-reeks. Denk aan het Reznov-verhaal, dat eigenlijk een soort hallucinatie of gedachte is. Een beetje van die sfeer zit ook in deze campaign. Meer vertel ik er niet over, want dit verhaal beleef je het beste zonder spoilers.

Multiplayer heeft meer liefde gekregen

De grootste nieuwe toevoeging is de multiplayer, Ace Combat Online. Die staat los van de campaign, heeft zijn eigen voortgang en je kunt crossplay spelen. Je begint in de Air Base, een lobby waar je met je eigen karakter tussen andere spelers/piloten rondloopt. Vanaf daar zoek je een match, pas je je vliegtuigen aan, loop je langs de store, check je challenges of hang je gewoon wat rond met vrienden of randoms.

Speel je alleen? Totaal geen probleem in Ace Combat 8: Wings of Theve. Er zijn meer dan genoeg mensen online, dat betekent dat je binnen een paar seconden in een match zit. De lobbies zijn lekker gevarieerd, met spelers op pc, PlayStation en Xbox door elkaar. Mijn eigen karakter vond ik leuk om te maken, maar eerlijk is eerlijk: je doet er verder niets mee. Het blijft bij rondlopen in de hub.

Co-Op Assault is dé standaardmodus in Ace Combat Online. Het is PvE, dus je vecht tegen CPU vijanden, maar ondertussen strijd je ook tegen een ander team om de meeste punten. Er zit dus een competitief randje aan. Ook zijn er twee events die slechts tijdelijk beschikbaar zijn, een soort van Random Events als je in de Air Base rondloopt.

In Scramble vlieg je samen met een kleine groep spelers en krijg je een eliminatie opdracht; schakel 8 elite vijanden binnen deze tijdslimiet uit. Emergency Sortie is daarin net iets anders. Hierin speel je bepaalde missies uit vorige Ace Combat delen die je met een groep van 8 piloten moet voltooien. Dit is iedere keer een andere “story” missie waar de druk hoog ligt. Weet je een van deze missies te voltooien? Dan zijn de beloningen goed. Dit soort modes voelt voor mij als de extra content waar ik op hoopte.

Daaromheen draait alles om seizoenen van twee maanden, met een gratis en een premium Ace Pass van honderd levels. Er zijn ook tijdelijke PvP-modes, zoals een 4v4 team deathmatch en een normale deathmatch variant voor acht spelers.

Nog zo’n fijne extra: de game is nu ook vriendelijker voor mensen die de reeks nog niet kennen of de controls te lastig vonden. Je kunt namelijk een control schema kiezen, waardoor de game een stuk makkelijker te spelen is. Online lever je daar misschien wat snelheid mee in. Maar je kunt wel gewoon meedoen!

Is this the real life.. or is this a game?

Ace Combat 8: Wings of Theve heb ik op pc gespeeld. Mijn setup bestaat uit een i9-10900K, 16 GB RAM en een RTX 3080 met 10 GB VRAM; hierop draaide de game verbazingwekkend prima. De hele game heb ik op een high preset gespeeld, waarbij de ultra preset prestaties vroeg van mijn pc die deze nét kon leveren in ruil voor lagere FPS. Voornamelijk omdat dit nieuwe deel draait op Unreal Engine 5, terwijl Ace Combat 7 nog op Unreal Engine 4 draaide. Dat verschil zie je meteen. Het ziet er bizar goed uit.

Alle aandacht gaat naar een zo mooi mogelijk beeld op een gewone monitor, en dat merk je. Denk aan godrays die door het beeld schijnen en kleine details aan je vliegtuig die je echt opmerkt als je er even op let. Het weersysteem is ook vernieuwd, wat je terugziet in de wisselende omstandigheden waar je doorheen vliegt. Soms weet je even niet of je naar een game zit te kijken. Naast Ace Combat 7 voelt dit echt als een flinke stap vooruit.

Verbeterpuntjes

Na een uurtje of drie werd de multiplayer voor mij steeds hetzelfde. Je krijgt vaak dezelfde uitdagingen in een ander jasje: eerst is het donker, dan zit je in een storm, dan weer boven een vijandelijke basis of boven zee. Op papier is dat variatie, maar de kern van de missies verandert niet. Niet dat het gewone werk slecht is, maar het gevoel van ‘dit heb ik net ook al gedaan’ sluipt er na een tijdje in. De speciale missies zijn juist écht speciaal, ook omdat ze niet vaak voorkomen.

Dan zijn er ook nog de currencies. Je hebt er drie. Eerst de standaard ‘gold’ voor upgrades. Daarnaast een currency die je alleen met missies verdient en een aparte voor de microtransacties. Ze hebben allemaal een eigen icoontje, en toch wist ik soms echt niet welke ik nou nodig had.

Daar sluit mijn volgende ergernis op aan: de UI. Items uit de multiplayer kun je in allerlei menu’s gebruiken, maar vaak staat nergens uitgelegd hoe je ze inwisselt of toepast. Dan zit ik te zoeken naar iets wat de game me gewoon had kunnen vertellen. Zeker in een game met verschillende currencies en specifieke beloningen had ik verwacht dat dit beter uitgelegd zou worden.

Hét moet toch aangekaart worden.. Ace Combat 7 heb ik in VR gespeeld, eerst op gamescom en later op pc met een mod gemaakt door community leden. En dat geeft de game echt extra dynamiek. Dogfighten wordt er een stuk leuker van. Dat Project Aces VR nog steeds achterwege laat, vind ik heel erg jammer. Het is één van die series die je in VR moet spelen of gespeeld hebben.

Verdict

Ace Combat 8: Wings of Theve is een sterke comeback. De campaign brengt je naar een nieuwe oorlog in het bekende Strangereal. De multiplayer geeft eindelijk dat ‘meer dan alleen campaign en versus’ waar ik op rekende. En het ziet er zo goed uit dat je soms vergeet dat je een game speelt. Na zeven jaar wachten voelt dit als een waardige opvolger van een deel dat ik zelf heel vet vond.

Jammer genoeg worden de missies in de multiplayer na een tijdje repetitief en is de UI niet altijd intuïtief. De game laat je soms heel goed zoeken of zelfs raden hoe dingen werken. Daarnaast blijft het ontbreken van een VR-mode knagen. Ben je al jaren fan van de reeks of wil je weer eens lekker een arcade-vliegspel spelen? Dan is dit zeker een aanrader.

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Getest op pc. Ace Combat 8: Wings of Theve is sinds 2 oktober 2026 uit voor pc (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series X|S.