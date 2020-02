Roze ‘coral’ Nintendo Switch Lite onderweg

Nintendo Switch Lite krijgt er binnenkort een nieuw kleurtje bij. Voornamelijk aantrekkelijk bij de dames denken we, maar anno 2020 kan alles, natuurlijk. Een grijze, gele en lichtblauwe variant van het kleinere model hebben we al gezien. Een roze exemplaar is onderweg!

Ondertussen variant nummer 4 op de Lite dus als we de Pokémon Sword en Pokémon Shield Special Edition mee tellen. De roze variant is nog niet officieel aangekondigd voor het Westen, maar in Japan verschijnt de roze handheld al in maart en wel de twintigste. Gelijktijdig met Animal Crossing en de Animal Crossing Limited Edition Nintendo Switch. Zullen we de roze Switch gewoon de Kirby Special Edition noemen. Spreek je goed Japans? Dan kom je wel wijs uit de aankondigingspagina. Zo niet, dan hebben we hier even alle nodige informatie op een rijtje.

Het handheld apparaatje verschijnt in Japan voor dezelfde prijs als de huidige modellen. De handheld van Nintendo is een kleinere variant van de Nintendo Switch. In tegenstelling tot haar grote broer kan de Switch Lite niet in TV mode gespeeld worden en kunnen de Joy-Cons niet verwijderd worden. Hierdoor kan je alleen in handheld mode spelen op de Lite. Dit betekent ook dat je bepaalde games niet kunt spelen zonder een setje extra Joy-Cons. Gelukkig zijn het aantal games beperkt. 1-2-Switch heeft bijvoorbeeld een aantal minigames die gebruik maken van de exclusieve features van de standaard Nintendo Switch. Het kleinere apparaatje is daarentegen wel een stuk goedkoper dan het standaard model. De Nintendo Switch Lite wordt in Nederland verkocht voor ongeveer €100 minder verkocht dan haar grote broer.

Het is nog niet bekend of en wanneer de roze variant van de handheld verschijnt in Nederland. Indien deze variant ook hier verschijnt, ga jij ‘m dan in huis halen?