Defusekids redt het niet in de European Masters

Gisteren in de tweede week van de European Masters, was het erop of eronder voor de Defusekids. Op de eerste speeldag van de tweede week, was het aan de groep van Defusekids om tot een conclusie te komen. De hele avond stond in teken van groep B. Defusekids begon de avond op de vierde plek met 0 punten. Boven hun stonden AGO Rogue met 1 punt op plek drie. Op de tweede plek stond LDLC OL met twee punten en bovenaan de groep nog ongeslagen met drie punten, Vodafone Giants.

Voor de Defusekids was het een avond waarop elke game telde in de European Masters. Zowel hun eigen games moesten gewonnen worden, maar ook moest de concurrentie her en der punten laten liggen. Defusekids opende de avond tegen de nummer één van de groep Vodafone Giants. Defusekids gaf alles wat het kon geven en maakte het zo nu en dan spannend. Maar Vodafone Giants lieten zien waarom zij nog ongeslagen waren. In de midgame en endgame gaf het team uit Spanje gas en zetten de Defusekids op nul punten uit vier games. De game die daarop volgde werd nu helemaal belangrijk voor de Defusekids. AGO Rogue moest winnen van LDLC OL om Defusekids nog een kans te geven. En AGO Rogue deed wat het moest doen en won van LDLC OL, het was nog niet over voor de Defusekids.

De derde game van de avond in de European Masters was LDLC OL tegen Vodafone Giants. Vodafone Giants zou deze moeten winnen om Defusekids nog steeds in de race te laten in groep B. LDLC OL wist zich echter goed te herpakken na het verlies tegen AGO Rogue en wist zo maar de Vodafone Giants te verslaan. Daarmee was alle hoop voor een stunt weg voor de Defusekids. Ondanks dat het voor hun al beslist was moest Defusekids nog twee games spelen. Er werd verloren van AGO Rogue en van LDLC OL. Defusekids verlaat het hoofdtoernooi voor het eerst zonder een game te winnen.