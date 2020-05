Dirt 5 aangekondigd met korte trailer

Race fans, behold! Het is eindelijk tijd voor een nieuwe Dirt. Dit keer is het geen Dirt Rally, maar de vijfde installatie van de main-reeks. Dit werd aangekondigd in de nieuwe Xbox Series X first look. Bekijk de trailer bij ons!

Dirt is een van de langer lopende racing en rally series ooit. Dat wordt weer lekker racen door de modder en tig aan andere omstandigheden. De trailer laat nog niet geweldig veel zien, maar de game zal voor zowel de Xbox One als de splinternieuwe Xbox Series X beschikbaar worden gesteld. Ook wij hebben ons aan een paar Dirt games gewaagd, en waren meestal wel onder de indruk! Bekijk de trailer voor Dirt 5 hier beneden. Er is nog geen datum bekendgemaakt, of nieuwe gameplay elementen, dus daar zo snel als mogelijk meer over!

Dirt Rally 2.0 ontving over het algemeen aardig positieve reacties. Toch is de Dirt main-reeks over het algemeen de meer populaire. Maar nu is de vraag: Welke racing reeks vind jij het vetst? Need for Speed, Dirt, Forza, iets anders? Hoe dan ook, laat het ons weten in de reacties op Facebook of hier beneden! Zodra er meer over Dirt 5 bekend is, is dat hier te lezen!