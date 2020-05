Ultra Instinct Goku komt naar Dragon Ball FighterZ

Ultra Instinct Goku zal de nieuwste DLC karakter worden in Dragon Ball FighterZ. Bandai Namco heeft een trailer vrijgegeven waarin UI Goku in al zijn glorie Jiren een pak slaag geeft.

Bekijk hieronder de trailer:

Wij Dragon Ball liefhebbers hebben de groei van Goku meegemaakt en alle vormen gezien waarin zich dat uit. Van de normale Super Saiyan en Super Saiyan God, helemaal tot Ultra Instinct. Tot op heden is UI Goku’s sterkste vorm. In deze vorm word het bewustzijn van een persoon gescheiden van zijn lichaam, waardoor het lichaam onafhankelijk kan functioneren.

De vorm wordt gezien als de ultieme vechttechniek in het Dragon Ball universum. Dat is helemaal zo gek nog niet, als je ziet hoe UI Goku de vloer veegt met zijn tegenstanders. De trailer laat een paar van de iconische moves zien die wij later kunnen gebruiken.

UI Goku is beschikbaar vanaf 22 mei en is onderdeel van FighterZ Pass Three. Eerder dit jaar is ook Kefla als speelbaar personage naar het spel gekomen. Season pass houders krijgen twee dagen eerder toegang tot nieuwe personages, verder komen nog drie nieuwe personages op de season pass maar die zijn nog niet bekend.

Dragon Ball FighterZ is ommiddelijk beschikbaar op de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en PC via Steam.

Ben jij er nog niet helemaal uit of FighterZ een spel is voor jou? Geen probleem dan lees je toch onze review!