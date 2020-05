LDLC OL wint de spring split van European Masters

De spring split van de European Masters zit erop. Na drie weken van strijd is het LDLC OL uit Frankrijk die de trofee mocht optillen. In het weekend was het Franse team twee keer te sterk voor de teams uit Polen. Yellowstar de oud support van Fnatic liet nog maar eens zien dat hij League of Legends nog lang niet is verleerd. In zowel de halve finale als de finale was hij van grote belang voor zijn team om de games en het toernooi te winnen.

Het weekend begon goed voor het Franse team in de European Masters. LDLC OL nam het op tegen groepsgenoot AGO Rogue. Beide teams zaten samen in de groep met Defusekids. Na de kwart finales, troffen ze elkaar voor de derde keer tijdens dit toernooi. In de halve finale zorgde dit voor een spannende match. AGO Rogue begon goed aan de serie en wist de eerste game te winnen. Daarna was het aan LDLC OL die de controle over de series terug nam. De halve finale zou uiteindelijk eindigen in een 2-1 overwinning voor LDLC OL. De andere halve finale was het één richting op voor K1CK. Zij versloegen in de halve finale Movistar Riders hun groepsgenoot van het toernooi.

Op zondag werd de finale gespeeld tussen K1CK en LDLC OL. Hoewel de stand op 3-0 eindigde voor LDLC OL was de serie een stuk spannender dan de uitslag. Beide teams waren zeer gewaagd aan elkaar. Het was Yellowstar die keer op keer de juiste play wist te maken waarop zijn team konden volgen. Yellowstar was al een paar jaar gestopt met het competitief spelen van League of Legends, maar in de finale was daar niks van te zien. Dankzij zijn plays en shotcalls kon Yellowstar wederom weer een prijs op zijn naam bijschrijven. Over een maand op 12 juni zal de LEC terugkeren met de summer split.