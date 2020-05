Nieuwe releasedatum voor Iron Man VR bekend gemaakt

Kruip in de huid van niemand minder dan Tony Stark in Iron Man VR. De volgende Marvel game op de Playstation na het succes van Spider-Man. De VR titel verscheen oorspronkelijk in februari, maar werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Gisterenavond brak Sony de stilte omtrent Iron Man. De Playstation VR exclusive verschijnt op 3 juli. Dat is zo’n twee weekjes na The Last of Us 2 en twee weken vóór Ghost of Tsushima. Kortom, genoeg te doen voor Sony fans vanaf volgende maand! Zoals je waarschijnlijk al verwacht kruip je in deze game in de huid van Iron Man en vlieg je letterlijk door de lucht om verschillende opdrachten te voltooien.

SIE Update: We are pleased to announce that Marvel’s Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

Een, wat bij betreft, zeer sterke line-up in een korte periode, nog net in de laatste sprint van de huidige generatie. Gisteren liet Sony ook weten dat ze hun eigen games onder een nieuwe paraplu gaan uitbrengen. ‘Playstation Studios’. De korte intro zal vanaf de release van Playstation 5 te zien zijn in alle Playstation exclusives. Ook Playstation 4 titels krijgen deze intro, maar de deze is niet op tijd klaar om ingebakken te worden in de zomer releases zoals The Last of Us 2 en Ghost of Tsushima. Iron Man VR mist deze door Marvel geïnspireerde introductie dus ook.

Iron Man VR is vanaf 3 juli exclusief verkrijgbaar voor Playstation 4. Je hebt een Playstation VR headset nodig om deze game te kunnen spelen. Ga jij over een tijdje aan de slag met deze game, of heb je het dan nog te druk met The Last of Us 2? Tijd om de Move controllers maar weer eens af te stoffen.