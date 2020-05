Mafia: Definitive Edition ziet er adembenemend uit

Mafia: Definitive Edition is een remake van de originele Mafia game. Mafia 2 krijgt de bekende remaster behandeling en eerlijk gezegd is dat prima. De game ziet er niet slecht uit, speelt fantastisch en is vandaag de dag nog steeds relevant. Via de Microsoft Store lekte de Definitive Edition van Mafia uit. De game zou gepland staan voor een release op 28 augustus. De productpagina duidde ook op een standalone release. Heb je de adembenemende beelden nog niet gezien? Dan hebben wij een verrassing voor jou!

2K Games heeft zich dus flink uitgesloofd om een waardige Mafia game naar de huidige generatie te brengen, want Mafia 3 was niet zo geweldig. De remake van het eerste deel zou een uitgebreid verhaal hebben. Het tweede deel lekte ook al via de Microsoft Store. Deze game krijgt zoals eerder aangegeven niet de remake behandeling, maar de remaster behandeling. Verwacht dus een hogere resolutie, scherpere textures en betere belichting. De productpagina luidde:

“Remastered in stunning HD detail, live the life of a gangster during the Golden-era of organized crime in America. War hero Vito Scaletta becomes entangled with the mob in hopes of paying his father’s debts. Alongside his buddy Joe, Vito works to prove himself, quickly climbing the family ladder with crimes of larger reward, status and consequence. However, the life of a wise guy isn’t quite as untouchable as it seems.”