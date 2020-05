Review: Those Who Remain

Camel 101 laat ons met Those Who Remain zien hoe een horror game met diepe thema’s in elkaar zou moeten steken. Met impact volle keuzes, confronterende momenten en een constant ongemakkelijke sfeer zonder te hoeven leunen op jumpscares.

We mochten tijdens de vorige Gamescom al even genieten van deze intrigerende game terwijl we in gesprek gingen met de developers achter Those Who Remain. Camel101 zit dan ook achter titels als Orczz en Syndrome. Wij waren meteen onder de indruk van het promo materiaal dat we meekregen. De presentatie rondom de game zag er veelbelovend uit. Nu is het eindelijk zover en mochten wij aan de slag met de volledige game.

Those Who Remain is een diep duistere game die je gelijk al confronteert met een paar diepe thema’s als alcoholisme, suicide, overspel, rouw en verlies. Dat klinkt natuurlijk niet als een prettige game waar je tijd in zou willen steken maar Those Who Remain is meer dan dat. Dit is gaming op een ander niveau. We hebben het hier namelijk niet over zomaar een game, we hebben het over een stukje kunst dat je bijna letterlijk bij de keel grijp, aan het denken zet en achterlaat met een message.

De sfeer doet zo nu en dan een beetje denken aan een Alan Wake achtige game maar gaat in verhaal veel verder.

Verhaal

Those Who Remain plaats je in de schoenen van Edward Turner. Edward heeft een moeilijk leven dat ooit perfect was. Edward heeft echter een aantal fouten gemaakt die hij nooit had mogen maken en zit op een dieptepunt. Het gaat zo slecht dat hij zelfmoord overweegt maar uiteindelijk na een paar drankjes te veel toch besluit een punt achter zijn affaire te zetten. Wanneer je aankomt bij het Golden Oak Motel, waar je hebt afgesproken met je vriendin, wordt snel duidelijk dat deze nacht je leven gaat veranderen.

Ze is er namelijk niet. Spoorloos verdwenen. Je doorzoekt de kamer tot de telefoon gaat. “Stay in the light” zegt een stem die rillingen met zich meebrengt. Wanneer je de kamer verlaat zie je iemand er vandoor gaan met je auto. Je zult dus richting het slaperige Dormont moeten lopen. Onderweg begint de nachtmerrie. De lichten gaan uit en vanuit het duister zie je alleen maar silhouetten en lichtgevende ogen die wachten tot je een verkeerde stap zet en uit het licht beweegt. Dat is waar ze je te pakken zullen hebben.

Gameplay

Die ogen, die blikken, die in het duister op je wachten vormen dan ook de toon van Those Who Remain. De gameplay is miet revolutionair. Er is geen combat, geen imposante boss fights, en geen jumpscares. Je zult het grootste deel van de game bezig zijn met het verplaatsen van de een naar de andere dimensie. Je zult gebruik moeten maken van een duistere dimensie waarin je puzzels zult moeten oplossen die de weg vrij maken in de andere dimensie. Zo kan het zijn dat een deur door mysterieuze reden niet open te maken is, maar in de andere dimensie duidelijk wordt dat deze gebarricadeerd is. Daarnaast zal je vooral bezig zijn met het zoeken van lichtbronnen.

Je zult constant in het licht moeten blijven om te voorkomen dat je vermoord wordt. Gaandeweg wordt dit steeds moeilijker en wordt je confronteert met moeilijkere puzzels maar ook moeilijkere keuzes. Je zult namelijk in aanraking komen met een demoon die je diep aan het denken zet en ook voor keuzes zal stellen. Je zult over het lot van een aantal mensen moeten bepalen. Vergeet echter niet dat het tenslotte om jouw lot gaat. Dit is geen game waarin keuzes zwart wit zijn. Er is geen overwegend goede of slechte keuze. Je zult goed moeten nadenken en zal er waarschijnlijk pas veel later achterkomen waar je fout zat.

Dat maakt dat Those Who Remain de moeite waard is om op lange termijn meerdere keren te spelen. Dat is zowel een valkuil als een pluspunt. De game is namelijk vrij kort. Je kunt er met 5 uur al doorheen zijn maar zal dan maar één einde hebben gezien. Om tot de kern van het verhaal te komen en het bericht te begrijpen zul je meerdere keren door het verhaal heen moeten spelen. Sommige momenten hebben echter de tweede of derde keer niet meer de impact die ze de eerste keer hadden. Dat maakt de game wanneer je de runs achter elkaar doet soms wat saai en langdradig. Wanneer je de verschillende eindes hebt begrepen zul je ook gelijk begrijpen waarom de developers dit zo gedaan hebben.

Verdict

Those Who Remain komt van een kleine studio. Maar dan ook een kleine studio met enorme potentie. Dit is geen triple A titel met een triple A budget. De de graphics zijn niet van top notch kwaliteit en de gameplay is soms wat stroef. Maar dit is kunst. Rauw en ongepolijst. Passie en creativiteit hebben hier de vrijheid gekregen die van triple A devs niet vaak zien. Those Who Remain neemt een aantal thema’s waar een diep taboe op rust en brengt de speler een stukje empathie bij.

Hoewel de game een aantal technical flaws en design issues heeft, zal de sfeer je altijd genoeg grijpen om je bezig te houden met wat er echt toe doet. Namelijk je fragiliteit en de gevaren die op je wachten in het duister.

Wanneer je de credits van de game voorbij ziet rollen zul je beseffen dat je met stomheid geslagen bent omdat Those Who Remain je totaal voor het blok zet en confronteert op manieren die je niet van games gewend bent. Het gevoel waarmee je achterblijft doet meer denken aan het gevoel dat een goed boek je geeft. Alles staat even stil tot je je gedachten weer op orde hebt en beseft wat je net hebt meegemaakt.

Vanaf vandaag kun je aan de slag met de game op PC (Steam), PS4 en Xbox One. De Switch versie is nog in de maak en zal later deze zomer nog verschijnen. Ook een physical copy van de game zal nog verschijnen