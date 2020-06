World of Warcraft: Shadowlands reveal op 9 juni

Het is alweer een tijdje geleden sinds we iets gehoord hebben over Shadowlands, de nieuwe World of Warcraft expansion. Gelukkig komt er op 9 juni meer informatie over de uitbreiding!

Het is geen geheim dat Blizzard issues heeft met de fanbase voor een aantal van de games in het lijstje. Toch lijkt het erop dat de hype voor World of Warcraft: Shadowlands hoger blijft dan verwacht. Op 9 juno is het zover, dan kunnen fans genieten van de volledige onthulling voor de uitbreiding.

Op dinsdag 9 juni om 18:00 kunnen jullie de livestream bekijken via de WoW Twitch of YouTube kanalen! Wij zullen de stream speciaal voor jou kijken, dus als je geen tijd hebt om de stream te volgen, houdt dan zeer zeker onze site of onze Facebook pagina in de gaten!

Shadowlands is de achtste uitbreiding voor World of Warcraft. Ditmaal gaan wij als spelers wederom naar andere universa. De uitbreiding zal dit jaar nog verschijnen, een echte datum zullen we echter pas op 9 juni krijgen. Althans, dat gokken we. Blizzard doet deze stream als vervanger voor hun panel op BlizzCon, gezien die afgezegd is vanwege Corona.

Kijk jij uit naar World of Warcraft: Shadowlands? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Wij zullen de show voor jou bekijken, zodat je hier alles terug kan lezen.