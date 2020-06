Nieuwe Need for Speed in omtwikkeling

Criterion games zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Need for Speed game. Veel details over de aankomende race game zijn er nog niet.

Criterion games general manager Matt Webster liet weten dat Criterion en Electronic Arts nog veel aankondigingen hebben voor de Need for Speed serie en voor Steam. Met het laatste doelen ze op de aankomende reeks nieuwe Steam releases.

Verdere aankondigingen zullen tijdens de EA play live worden gedaan. Deze zal plaatsvinden op 18 juni. Naast de verdere ontwikkelingen in de serie en de released op Steam komt cross play ook ter beschikking voor Heat. De update met de cross play features zal vanaf morgen te downloaden zijn op alle platforms.

Webster liet weten enorm verheugd te zijn over het werk dat ze zullen hebben aan de verdere ontwikkelingen die ze voor de race game in gedachten hebben. Hij beloofde dan ook de Criterion visie, feel en high quality aspecten toe te passen.

Daarnaast sprak hij over de cross play features. Webster vertelde dat een van de standpunten van de studio is dat games leuker zijn met vrienden en dat het niet zo moet zijn dat het platform dat je gebruikt je kan limiteren in het gamen met je vrienden.

Need for Speed Heat zal dan ook de eerste EA game met PC, PS4, en Xbox One crossplay zijn. Het zal dan ook de laatste update voor Heat worden. Of dat gaat betekenen dat de serie in de toekomst ook gebruik zal maken van crossplay features is ook nog niet duidelijk. Webster gaf echter aan dat de studio het afgelopen jaar druk bezig is geweest met fan feedback. Het zou dus zomaar kunnen dat dit soort wensen worden meegenomen in overwegingen die in de toekomst gemaakt zullen worden.

kijk jij al uit naar de volgende Need for Speed game of ben je nog tevreden met Heat? Laat het ons weten in de reacties.