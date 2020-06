Week 2 van de Dutch League summer split

De kop is eraf in de Dutch League. Team THRLL maakte vorige week een goede start aan de summer split. LowLandLions en mCon esports Roterdam werden verslagen. PSV Esports liet weer zien dat ze uit zijn op de titel en Echo Zulu wist gelijk al in de eerste week een winst te pakken op Dynasty. Vandaag hebben we weer vier games in de tweede speelweek.

Vanavond is het aan Dynasty en mCon esports Rotterdam om beide twee games te spelen in de Dutch League. Zowel Dynasty als mCon esports Rotterdam staan nog puntloos onderaan. Beide teams verloren hun eerste game en zullen vanavond gebaat zijn bij een paar overwinningen. Dynasty opent de avond tegen LowLandLions. LowLandLions wist op de eerste avond ook niet te winnen en probeert zijn draai weer te vinden. De tweede game van de avond is titelkandidaat PSV Esports tegen mCon esports Rotterdam. Pakt PSV Esports hun volgende winst en behouden zij de aansluiting met Team THRLL? Of weet mCon esports Rotterdam voor een stunt te zorgen, en schuift het de titelkandidaat onderuit?

De derde game in de Dutch League vanavond is Dynasty tegen Team THRLL. Team THRLL wist vorige week beide games te winnen. Gaat het vanavond hun derde winst pakken? Of steekt Dynasty daar een stokje voor? De avond wordt afgesloten door mCon esports Rotterdam en Echo Zulu. Echo Zulu wist vorige week te winnen van Dynasty maar moest zich toegeven aan PSV Esports. Kan Echo Zulu dan wel weer winnen van een team zoals mCon esports Rotterdam? Of is mCon esports Rotterdam ook een maatje te groot voor Echo Zulu? In de spring split wist Echo Zulu slechts één keer te winnen van Team THRLL. In de summer split versloegen ze Dynasty. Voor de fans van Echo Zulu ligt er dus hoop dat ze het tijdens deze split het wellicht beter gaan doen dan tijdens de vorige split.