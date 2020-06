Gerucht: Ubisoft toont Farcry 6 tijdens Ubisoft Forward

Niets blijft lang geheim bij de Franse game gigant. Waar eerder de nieuwe Assassin’s Creed al ver vooruit lekte lijkt nu ook Farcry aan de beurt te zijn. Volgens de nieuwste geruchten gaan we over een maandje al meer zien van deze game. Ubisoft gaat de game officieel tonen tijdens Ubisoft Forward als vervanging van hun UbiE3 showcase.

Het nieuws verscheen op Gamereactor.dk en melde het volgende:

“The last [Ubisoft] game scheduled to be released before April (unless Ubisoft decides it’s this game that should be postponed due to COVID-19 or that there are too many AAA releases in a fairly short window) is set to be a Far Cry”

De persoon die het nieuws verteld wilt niet te veel roet in het eten gooien van Ubisoft door te veel details te onthullen. Wel geeft hij aan dat het dit keer weer een meer exotische locatie wordt. “Voor degene die de Noord-Amerikaanse setting van Farcry 5 niet leuk vond, gaan de volgende game waarschijnlijk meer interessant vinden.”

Farcry 6 zou voor april 2021 moeten verschijnen. Gelet op de huidige omstandigheden zou deze datum nog verschoven kunnen worden. Anderzijds heeft Ubisoft een hele reeks aan games al eens uitgesteld, waar Farcry ook al tussen heeft kunnen zitten.

Ubisoft is van plan om 5 titels uit te brengen voor cross-gen. Deze titels verschijnen dus op Playstation 4, Xbox One, PC, maar ook op Xbox Series X en Playstation 5. Assassin’s Creed: Valhalla is één van deze titels. Gelet op het einde van het fiscale jaar (maart 2021), lijkt Farcry in het rijtje te passen met ‘nog niet aangekondigde games’.

Interesting note from the Ubisoft conference call today:

Ubisoft plans to release all 5 of its AAA games in FY2021 (Apr 2020 – Mar 2021) on current and next gen.

This means Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters and two unannounced games will be cross gen. pic.twitter.com/Bo9kbjmkRo

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 30, 2019