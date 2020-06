Playstation 5 evenement gepland voor donderdag 11 juni

Eindelijk gaat het gebeuren. Sony heeft een nieuwe datum en tijdstip vrijgegeven voor hun Playstation 5 evenement. Oorspronkelijk stond het evenement gepland voor 4 juni. De nieuwe datum is 11 juni. Een week na de oorspronkelijke datum.

Donderdag 11 juni om 22:00 gaan we meer zien over de nieuwe Playstation 5 games. Veel extra details zijn niet bekend gemaakt omtrent het evenement. Sony nodigt je uit om een blik te werpen in de ‘toekomst van gaming’.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Als we het internet mogen geloven, en dat is vaker niet zo dan wel zo, gaan we vooral veel games zien. Games die we alleen maar mogen zien op een Playstation console met nummer 5 er achter. Heel erg goed nieuws uiteraard, want een doos is slechts een doos als je er niet zo veel mee kunt doen, toch?

Wél zijn we erg benieuwd hoe die doos er uit ziet, wat hij kost en welke andere features er nog meer in die doos zitten. Enkele details weten we al. Het een en ander daar over lees je terug in onze eerdere artikelen.

Voor nu kijken we uit naar donderdag 22:00. Voor het gemak hebben we het Twitch kanaal al voor je ingebakken hier beneden. Heb je dus geen zin om verder te zoeken dan kan je altijd deze pagina even opslaan om donderdagavond direct de actie in te duiken.

Een eerste blik op de aanstaande Playstation 5 games. Welke hoop jij er tussen te zien? Horizon Zero Dawn 2? Spider-Man 2? Een nieuwe Killzone? Ratchet and Clank? Zoveel mogelijkheden!